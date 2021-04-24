Uluslararası Hukukçular Birliğinden ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

UHUB'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın nitelemesinin uluslararası diplomasi açısından haksızca ve kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Biden yönetiminin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak adlandırmasını en sert şekilde reddediyoruz ve telin ediyoruz. ABD makamları bu açıklamayı yaparken ne yazık ki siyasi hesaplarla lobilerin ve terör örgütlerinin tesirinde olarak tarihi gerçekleri mesnetsiz iftiralara kurban etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hukuk, tarih ve siyasetin birbirine karıştırılmasının yanı sıra tarihleri soykırım ve ırkçılık suçlarıyla dolu çevrelerin yaptığı nitelendirmenin, hukuki değer taşımadığı ifade edilen açıklamada, nitelendirmenin Türkiye için yok hükmünde olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suç, hukuk konusu olup ulusal ve uluslararası hukuk kuralları ve o hukuk kuralları ile yetkilendirilmiş mahkemenin usule uygun gerçekleştirdiği yargılama neticesinde verdiği karar ile belirlenebilir. Soykırım, BM sözleşmelerine göre hukuki bir terim olup 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme ile tanımlanmış bir suçtur ve hiçbir uluslararası mahkeme tarafından Ermeni soykırım iddialarına dair kabul edilen bir karar da yoktur. Uluslararası Hukukçular Birliği olarak, emperyalist bir plan olan ve siyasi hesaplarla dillendirilen bu sözde soykırım iddialarını, Biden yönetimince haksızca tanınmasına karşı hukuk ve hakikat temelinde mücadelenin önemli olduğu inancıyla kati surette kınadığımızı kamuoyuna saygıyla sunarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay