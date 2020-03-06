Uluslararası Hukukçular Birliğinden AB'ye sığınmacıların haklarını ihlal tepkisi

06.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:58

Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Genel Sekreteri Necati Ceylan, sığınmacıların sınırlarına akın etmesiyle panik yaşayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yönetimlerinin, sınırların korunması bahanesiyle Yunanistan'ın insan hakları ihlallerine destek olmasına tepki gösterdi.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yıllardır 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yaptığının altını çizerek, sığınmacıların Avrupa sınırlarına akın etmesinin AB ülkelerinin yönetimlerinde büyük paniğe sebep olduğunu belirtti.

İnsanların en kutsal hakkı olan yaşam hakkı başta olmak üzere mülkiyet, seyahat, barınma ve daha birçok haklarının ihlal edilmesi üzerine can güvenliği nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Ceylan, şöyle devam etti:

"ABD ve AB ülkeleri ise sığınmacıların kendi ülkelerine gelme ve ekonomik refahlarını etkileme ihtimali üzerinde durmakta ve sığınmacıları insan olarak görmemektedir. Bu yaklaşım hem AB değerlerini ve hem de insan hakları hukuku söylemlerinin bir balondan ibaret olduğunu göstermektedir. Rusya ve İran ise siyasi çıkarları için Suriye'de yapılan soykırım, katliam ve insanlık dışı sürgünleri desteklemektedirler."

Ceylan, Yunanistan güvenlik güçlerinin sınırlarına gelen sığınmacılar üzerine ateş açarak ölümlere yol açtığını, birçok kadın ve çocuğu yaraladığını hatırlattı.

UHUB Genel Sekreteri Ceylan, şunları kaydetti:

"AB ülkeleri sınırlarının korunması bahanesiyle Yunanistan'ın insan hakları ihlallerine destek olduklarını açıklamışlardır.

Suriye, Irak, Yemen, Filistin ve bunun gibi ülkelerde sivilleri katleden, şehirleri bombalayan, insanları, kadınları, çocukları evlerinden ülkelerinden çıkaranları, insanlığa karşı suç işleyenlere destek verenleri kınıyoruz. Uluslararası kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını yaşanan insanlık dramını ve insanlığa karşı işlenen suçları durdurmaya çağırıyoruz."

Kaynak: AA