Uluslararası Hukukçular Birliği'nden "Cammu Keşmir" açıklaması

08.08.2019 14:06

Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Genel Sekreteri Necati Ceylan, Cammu Keşmir'e ilişkin özel statü ve diğer korumanın kaldırılmasının, Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu için uluslararası hukuka da aykırı olduğunu bildirdi.

Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, UHUB'un, Hindistan Hükümetinin Keşmir'i abluka altına aldığını, liderlerine ev hapsi cezası veriğini ve internet hizmetlerini kestiğini öğrendiğini belirtti.

Medyada bildirildiği gibi "BJP liderliğindeki hükümetin, özel statünün kaldırılması nedeniyle Müslüman çoğunluk devletinin demografik yapısını değiştirmek için Cammu Keşmir'e 200 bin ila 300 bin kişi göndermek istediğinin anlaşıldığı"nı ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

"UHUB olarak Hindistan makamlarına, 1948 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararı ve 5 Ocak 1949 tarihli genişletilmiş kararları uyarınca ücretsiz ve adil bir referandum yapma zorunluluğu konusunu hatırlatıyoruz. 370. maddede öngörülen hakların yürürlükten kaldırılma şekli haksız ve anayasaya aykırıdır. Özel statü ve diğer korumanın kaldırılması, Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu için uluslararası hukuka aykırıdır. Asıl Cammu Keşmir halkı tarafından zorunlu kılınmadığından demokratik değildir.

Bu nedenle, Birleşmiş Milletlerden, özellikle de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden, Hindistan Hükümetinin anayasanın 370. maddesinin yürürlükten kaldırılması kararını durdurmasını ve 1948 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararını yerine getirmesini isteyen acil oturum düzenlemesini istiyoruz. Ayrıca Hindistan Hükümetini, Cammu Keşmir halkının özel statüsünü geri kazanmaya, kuşatmayı kaldırmaya ve normalliğe dönmeye çağırıyoruz."

Kaynak: AA