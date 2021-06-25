Uluslararası hukuk şirketi Türkiye'de ofis açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası hukuk şirketi Türkiye'de ofis açtı

Uluslararası hukuk şirketi Türkiye'de ofis açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yatırım yoluyla oturum izni ve vatandaşlık alanında uzmanlaşmış uluslararası hukuk şirketi Harvey Law Group, Türkiye ofisini İstanbul'da açtı.

Yatırım yoluyla oturum izni ve vatandaşlık alanında uzmanlaşmış uluslararası hukuk şirketi Harvey Law Group, Türkiye ofisini İstanbul'da açtı.

1992 yılında avukat Jean-Francois Harvey tarafından Kanada'da kurulan, daha sonra genel merkezi Hong Kong'a taşınan Harvey Law Group (HLG) dünyada Türkiye dahil olmak üzere, Brezilya, Kamboçya, Kanada, Grenada, Fransa, Endonezya, Fildişi Sahili, Malezya, Filipinler, Güney Afrika,Tayland, ve Vietnam gibi 20'den fazla ülkede hizmet veriyor. 29 yıllık uzmanlığı ve küresel ağı ile HLG, yatırım yolu ile vatandaşlık ve oturum izni programlarıyla hem Türk vatandaşlarına hem de Türkiye'de yaşayan yabancılara serbest dolaşım olanakları sunuyor.

HLG'nin Türkiye'de ofis açması, Türkiye vatandaşlarının yeni ülkelerde artan yatırım taleplerinin bir göstergesi olarak görülüyor. Şirket, yatırım yolu ile vatandaşlık ya da oturum taleplerini karşılayacaklarını vaadediyor.

HLG Türkiye Ülke Müdürü Çiğdem Sarıoğlu Ergut: "Yatırım yoluyla vatandaşlık veya oturma izni arayışında olanlar için HLG 30 yıllık tecrübesi olan, bu konuda dünyanın önde gelen küresel danışmanlık şirketlerinden bir tanesi. Dünyanın dört bir yanında 20'den fazla ülkede ofisi bulunan HLG, yatırım yoluyla vatandaşlık veya oturma izni danışmanlığı konusunda çoğu ülke programının resmi acentesi olduğu için aracı kurum kullanmıyor. Küresel rakipleri arasında Türkiye'de ilk ofis açan şirket." dedi.

HLG Global Yönetici Ortağı Jean-Francois Harvey ise "İkinci bir vatandaşlığa sahip olmak, seyahat özgürlüğünün, en iyi sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanmanın anahtarı. Aynı zamanda farklı ülkelerde gelir artırmak için çok önemli bir fırsat " diye konuştu.

Portföyünde yatırımcılar için birçok farklı ülke ve program var

Verilen bilgilere göre Türkiye'de yatırım yoluyla vatandaşlık danışmanlığı veren şirketlerin çoğu İngiltere, Yunanistan ve Portekiz'e yönelirken, HLG 25'ten fazla ülke sunuyor. Bunun yanı sıra Fransa, Kanada ve Singapur start-up vize programları da şirketin danışmanlık verdiği programlardan. Ayrıca HLG, Grenada, St.Kitts & Nevis, Antigua ve Barbuda gibi en eski Karayipler vatandaşlık programları için de danışanlarına hizmet veriyor.

Şirketin sunduğu en yeni vatandaşlık programı ise, 2021 yılında başlatılan Kuzey Makedonya programı.

Yatırım yolu ile vatandaşlık ve oturma izni konusunda yetkilendirilmiş şirket, sunduğu programların her aşamasında gerekli tüm işlemleri aracı şirketler olmadan danışanları adına yönetiyor. - İSTANBUL

Uluslararası hukuk şirketi Türkiye'de ofis açtı
Uluslararası hukuk şirketi Türkiye'de ofis açtı
Uluslararası hukuk şirketi Türkiye'de ofis açtı
Uluslararası hukuk şirketi Türkiye'de ofis açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakanla aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyaret eden İmamoğlu espriyi patlattı
Bakanla aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyaret eden İmamoğlu espriyi patlattı
Dikim makinesi fiyatı yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti
Dikim makinesi fiyatı yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti
Kanal İstanbul'un temel atma törenine 2 gün kala son durum havadan görüntülendi
Kanal İstanbul'un temel atma törenine 2 gün kala son durum havadan görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Şeyma Subaşı Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uluslararası hukuk şirketi Türkiye'de ofis açtı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 10:05:47. #1.14#

title