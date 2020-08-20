Uluslararası Hukuk Profesörü İraklidis: "Yunanistan'da herkes Türkiye'nin haksız olduğunu sanmakta,... Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, "Yunanistan'da herkes hem Ege hem Doğu Akdeniz konularında Yunanların haklı olduğunu ve Türkiye'nin saldırgan ve haksız olduğunu sanmakta.

Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, "Yunanistan'da herkes hem Ege hem Doğu Akdeniz konularında Yunanların haklı olduğunu ve Türkiye'nin saldırgan ve haksız olduğunu sanmakta. Ama gerçek tamamen farklı" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz üzerinden tartışmalar devam ediyor. Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis bir haber sitesinde yaptığı açıklamalarda Türkiye ve Yunanistan ilişkilerini ele aldı. İraklidis, "Yunanistan'da herkes hem Ege hem Doğu Akdeniz konularında Yunanların haklı olduğunu ve Türkiye'nin saldırgan ve haksız olduğunu sanmakta. Ama gerçek tamamen farklı" ifadelerini kullandı. 15 yıl boyunca diplomatlık yaptığını dile getiren İraklidis, "Biz Ege'nin Yunan gölü olduğunu sanıyoruz. Ama öyle değil Ege'de tarafların hukuki tezleri 6 konuda aslında eşit. Size bir örnek vereyim, hava sahası konusunda Yunanistan tamamen haksız. Kara sularımız madem 6 mil o zaman hava sahamızın da buna eşit olması lazım. Bu uluslararası hukuka göre böyledir. Uçuş bilgi bölgesi konusunda da öyle. Savaş uçaklarının uçuş izni almalarına gerek yok" dedi. - ATİNA

Kaynak: İHA