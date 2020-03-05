Uluslararası hizmet ticareti istatistikleri

05.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:02

Türkiye'nin, hizmet ihracatı 2018 yılında 33,8 milyar dolar, ithalatı 23,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, hizmet ihracatı 2016'da 27,6 milyar dolar iken, 2017'de 31 milyar dolara, 2018'de 33,8 milyar dolara ulaştı. Hizmet ithalatı ise 2016'da 21 milyar dolar iken, 2017'de 22,3 milyar dolar, 2018'de 23,3 milyar dolar oldu.

Hizmet ihracatı ve ithalatı dengesine bakıldığında, 2016'da 6,6 milyar dolar, 2017'de 8,7 milyar dolar ve 2018'de 10,5 milyar dolar fazla verildiği görüldü.

En büyük pay taşımacılık hizmetlerinde

Genişletilmiş Ödemeler Dengesi Hizmetler Sınıflaması'na göre, taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2018'de yüzde 73 oldu. Taşımacılık hizmetlerini, yüzde 8,1 ile diğer iş hizmetleri, yüzde 4,3 ile telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri sektörü takip etti.

Taşımacılık hizmetlerinde, 2016'da yapılan ihracat 19 milyar 734 milyon dolarken, 2017'de 22 milyar 123 milyon dolar, 2018'de ise 24 milyar 664 milyon dolar oldu.

Toplam ithalat içindeki payı yüzde 38,8 olan taşımacılık hizmetleri bu alanda ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 21,4 ile diğer iş hizmetleri, yüzde 9,3 ile telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri sektörü izledi.

Avrupa ilk sırada

Avrupa kıtasına yer alan ülkeler, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çekti. Hizmet ihracatına bakıldığında 2016 yılında yüzde 49,6, 2017'de yüzde 51,1 ve 2018'de yüzde 52,9, hizmet ithalatında ise 2016, 2017'de yüzde 56,7, 2018'de yüzde 54,7 pay ile Avrupa kıtası ilk sırada yer aldı.

Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerine 2018'de yapılan hizmet ihracatı 15 milyar 766 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 2 milyar 100 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İthalatta ise 2018 yılında AB ve EFTA ülkelerinden yapılan ithalatın 11 milyar 975 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 781 milyon dolar olduğu görüldü.

Avrupa (AB ve EFTA ülkeleri), yüzde 46,6 ile toplam hizmet ihracatında ve yüzde 51,3 ile toplam hizmet ithalatında en büyük paya sahip ülke grubu oldu.

İhracatta ilk sıra Almanya, ithalatta ise ABD

2018 yılında ihracatta yüzde 12,7'lik payla ve 4 milyar 280 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada Almanya bulunurken, ikinci sırayı yüzde 7,9'luk payla ABD, üçüncü sırayı yüzde 5,4'lük payla Birleşik Krallık aldı.

Hizmet ithalatında ise yüzde 10,3'lük payla ve 2 milyar 396 milyon dolarlık ithalatla ABD birinci olurken, ikinci sırada yüzde 8,9'luk payla Almanya, üçüncü sırada ise yüzde 7,9'luk payla Birleşik Krallık yer aldı.

Turizm istatistikleri kapsam dışında

Uluslararası hizmet ticareti, yerleşik ve yerleşik olmayan gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan hizmet ticareti olarak tanımlanıyor. Turizm istatistikleri, uluslararası hizmet ticareti istatistikleri kapsamına alınmıyor.

Söz konusu istatistikte, İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliği'nde yer alan "Genişletilmiş Ödemeler Dengesi Hizmetler Sınıflaması" kullanılıyor.

Kaynak: AA