Uluslararası heyecan, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yaşanacak
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Uluslararası heyecan, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yaşanacak

Uluslararası heyecan, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yaşanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, 30 Temmuz ve 1 Ağustos'ta UCI MTB Cup Yarışları'na ev sahipliği yapacak.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, 30 Temmuz ve 1 Ağustos'ta UCI MTB Cup Yarışları'na ev sahipliği yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 'bisiklet şehri' sloganıyla, bu alanda dünyanın yakından takip ettiği dev organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda bisiklet sporunun merkezi haline gelen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, 30 Temmuz ve 1 Ağustos'ta UCI MTB Cup Yarışları'na ev sahipliği yapacak. Bunlardan ilki olan Uluslararası Bisiklet Birliği(UCI) Sakarya MTB Cup - HC(XCO) Yarışı 30 Temmuz Cuma günü, diğeri UCI MTB Maraton Serisi -SR yarışları ise 1 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. İki organizasyon, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından organize edilecek. Uluslararası alanda önemli başarılara imza atmış sporcuların kıyasıya yarışacağı organizasyonu dünya yakından takip edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vatandaşları davet ederek, "Şehrimizde yine büyük bir organizasyonun heyecanını birlikte yaşayacağız. Daha önce Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası ve birçok önemli yarışa ev sahipliği yapmıştık. Son dönemde bisiklet sporunun kalbi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde attı. Birçok önemli müsabakaya Büyükşehir olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalıştık. Şimdi önümüzde UCI MTB Maraton Serisi gibi önemli bir organizasyon var. Dünyanın gözünü yine Sakarya'ya çevireceği iki müsabaka bu hafta gerçekleştirilecek. Sakaryalı bisikletseverleri ve tüm vatandaşlarımızı heyecanımızı ortak olmaya davet ediyorum. Bizler için mutluluk verici bir ev sahipliği olacak, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

Uluslararası heyecan, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yaşanacak
Uluslararası heyecan, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yaşanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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