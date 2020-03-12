Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Antalya'da 3-4 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.
12.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:40
Antalya'da 3-4 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında almış olduğu önlemler kapsamında kongrenin iptal edildiği belirtildi.
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Kaynak: AA