Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu Başkanlığına Cem Altan seçildi
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Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu Başkanlığına Cem Altan seçildi

Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu Başkanlığına Cem Altan seçildi
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Dünyada 100 binden fazla şirketi ve 20 milyon çalışanı temsil eden Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu (IAF) Başkanlığına Türk iş insanı Cem Altan seçildi.

Dünyada 100 binden fazla şirketi ve 20 milyon çalışanı temsil eden Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu (IAF) Başkanlığına Türk iş insanı Cem Altan seçildi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinden (İHKİB) yapılan açıklamaya göre, katma değerli üretimi, 615 bin istihdamı ve yılda ortalama 16 milyar dolar net döviz getirisi ile Türkiye'nin stratejik sektörleri arasında yer alan hazır giyim endüstrisi, uluslararası arenadaki prestijini ve etki gücünü arttırmaya devam ediyor.

Dünyada 40'ı aşkın ülkeden hazır giyim dernekleri ile 100 binden fazla şirketi ve 20 milyon çalışanı temsil eden Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu Başkanlığına Türk iş insanı Cem Altan seçildi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ile Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Cem Altan, IAF Genel Kurulunda oy birliği ile başkan oldu.

Merkezi Hollanda'da bulunan IAF'a 2 yıl süreyle başkanlık yapacak olan Altan, 7 Kasım 2021'de Belçika'nın Antwerp kentinde yapılacak olan 36. IAF Konvansiyonunda görevi mevcut Başkan Han Bekke'den devralacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altan, salgın nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi hazır giyimde de zorlu bir dönem yaşandığını, ancak bu sıkıntıları aşmak için uluslararası düzeyde iş birlikleri geliştirdiklerini belirtti.

IAF'ı, markalar, perakendeciler ve üreticiler de dahil olmak üzere tedarik zincirinin farklı aşamalarındaki hazır giyim şirketlerinin çıkarlarını genellikle kendi sektör dernekleri aracılığıyla temsil ettiği küresel bir federasyon olarak tanımlayan Altan, IAF Başkanlığının tam da bu çeşitliliği yansıttığını vurguladı.

Altan, şunları kaydetti:

"2014 yılından bu yana İHKİB'i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olduğum IAF'ta Başkanlığı devralacağım. Özellikle salgın şartları altında büyük zorluklarla karşı karşıya kaldık. Han Bekke liderliğinde hazır giyim sektörünü daha temiz, daha yeşil ve daha dijital bir düzeye taşımak için çok çalıştık. Dünya moda endüstrisini Bekke'nin bıraktığı yerden alıp daha ileriye taşımak için çaba harcayacağım. Yeni pozisyonum birçok sorumluluk, sıkı çalışma, vizyon ve iş birliği gerektiriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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