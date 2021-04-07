Uluslararası hava yolu "yolcu talebi" yüzde 88,7 azaldı
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Uluslararası hava yolu "yolcu talebi" yüzde 88,7 azaldı

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Uluslararası hava yolu 'yolcu talebi' yüzde 88,7 azaldı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3.dalga nedeniyle uluslararası hava yolu yolcu talebinin şubatta 2019'un aynı ayına göre yüzde 88,7 azaldığını bildirdi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3.dalga nedeniyle uluslararası hava yolu yolcu talebinin şubatta 2019'un aynı ayına göre yüzde 88,7 azaldığını bildirdi.

IATA, şubat ayı uluslararası yolcu talebi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, uluslararası yolcu talebi Kovid-19 öncesi Şubat 2019'a göre yüzde 88,7 düştü.

Şubat 2021'deki düşüşün Kovid-19'un olağanüstü etkisini gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada, bu düşüşün Temmuz 2020'den sonra en yüksek düşüş olduğu belirtildi.

Şubat ayında kilometre başı yolcu gelirinin Şubat 2019 seviyesinin yüzde 74,7 altında "daha kritik düşük seviyede" kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Bu seviye ocakta 72,2 olarak kayıtlara geçmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IATA Üst Yöneticisi Willie Walsh, "Şubatta uluslararası hava yolcu talebinde bir toparlanma belirtisi görünmedi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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