Uluslararası hava trafiği Ocak'ta yüzde 85.6 düştü
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Uluslararası hava trafiği Ocak'ta yüzde 85.6 düştü

03.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:11
Uluslararası hava trafiği Ocak'ta yüzde 85.6 düştü

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association - IATA), pandemi öncesine göre karşılaştırıldığında, Ocak ayında uluslararası hava trafiğinin Ocak ayında yüzde 85.6 düştüğünü açıkladı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association - IATA), pandemi öncesine göre karşılaştırıldığında, Ocak ayında uluslararası hava trafiğinin Ocak ayında yüzde 85.6 düştüğünü açıkladı.

IATA açıklamasına göre, dünya genelinde ulusal hava trafiği de Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47.4 daha düşük düzeydeydi.

IATA verilerine göre, Ocak ayında Çin'deki ulusal hava taşımacılığında önemli ölçüde düşüşler yaşanırken, ABD'deki veriler, ulusal hava trafiğinde ılımlı artışlar yaşandı.IATA'dan 3 Şubat'ta yapılan açıklamada da, 2021 yılında 2019 yılındaki düzeylerinin yüzde 50'sine ulaşılabileceğini, ancak bu düzeye ulaşmanın dahi oldukça zor olacağı uyarısı yapılmıştı.IATA'dan yapılan açıklamaya göre, en kötü senaryoya göre, 2021 yılında, geçen yıla göre yalnızca yüzde 13 artışla, 2109 yılı düzeylerinin yüzde 38'ine ulaşılabilecek.IATA'nın açıklamasında, evrimleşmiş yeni Covid-19 türlerinin ortaya çıkması ve yeni seyahat kısıtlamaları gibi etkenlerin öngörüler için aşağı yönlü riskler oluşturduğuna dikkat çekildi. IATA ayrıca hükümetleri, kriz ile başa çıkabilmeleri için hava yolu şirketlerine destek olmaya çağırdı.IATA Genel Direktörü Alexandre de Juniac, "Yakın zaman için Covid-19'un olmadığı bir dünyayı öngörenin olduğunu sanmıyorum; hatta, bu yılın içinde" diye vurguladı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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