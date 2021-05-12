Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi'nden Mescid-i Aksa için dayanışma çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi'nden Mescid-i Aksa için dayanışma çağrısı Açıklaması

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi'nden Mescid-i Aksa için dayanışma çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı uluslararası topluma dayanışma çağrısı yaparak, sivil inisiyatiflere ve bazı kurum ile kuruluşlara önerilerde bulundu.

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı uluslararası topluma dayanışma çağrısı yaparak, sivil inisiyatiflere ve bazı kurum ile kuruluşlara önerilerde bulundu.

UHİM'den yapılan açıklamada, İsrail'in, tüm dünyadan yükselen tepkilere rağmen, insanlık dışı uygulamalarına ısrarla ve her geçen gün dozunu artırarak devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, meselenin insanlığın belleğinde tam olarak yer edinmesinin ve toplumsal duyarlılığın sürekli hale getirilmesinin aciliyet taşıdığı vurgulandı.

"Sivil inisiyatiflerin, uluslararası sorunların çözümünde hayati önem taşıdığını göz önünde bulundurduğumuzda Mescid-i Aksa konusunda aşağıdaki teklifleri kamuoyunun bilgisine ve dikkatine arz etmeyi bir vazife addediyoruz." denilen açıklamada, yazılı ve görsel medyaya, Mescid-i Aksa ile ilgili sembollerin ekranlarda sıklıkla kullanılması önerisinde bulunuldu.

Açıklamada, diğer öneriler şöyle sıralandı:

"Çocuklar için, Mescid-i Aksa konulu yapımlar üretilmelidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mescid-i Aksa konulu filmlere ayrıcalık tanımalı ve teşvik etmelidir. İsrail'in hukuk tanımazlığı bir dizi/film haline getirilmelidir. Filistin duyarlılığı olan, tüm dünyadan sanatçılar, spor insanları, bilim insanları, tanınmış şahsiyetler ülkemize davet edilmeli, Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa ziyaretleri organize edilmeli, yerinde mesajlarla dünya kamuoyu canlı tutulmalıdır.

Spor kulüpleri maçlara çıkarken pankart açmalı, futbolcular Filistin sembolleri kullanmaya teşvik edilmelidir. Tüm spor branşlarındaki federasyonlar, tribünlere Mescid-i Aksa sembollerinin asılmasını sağlamalıdır. Tüm sivil toplum kuruluşları, kendi çalışma alanlarını Filistin'le entegre ettiğini ilan ederek yoğunlaşmalıdır. Uluslararası çalışma yapan kurumlar, paydaşları ile Filistin meselesi üzerinde bilgi ve fikir teatisinde bulunmalıdır. İsrail'in zulüm ve katliamlarını mümkün olan en fazla dilde ifade eden raporlar, makaleler, dokümanlar hazırlanmalıdır."

Toplumun her kesiminden katılımın sağlanacağı bir "Mescid-i Aksa İstişare Platformu" oluşturulması tavsiye edilen açıklamada, herkesin günlük yaşamında ve kıyafetlerinde Mescid-i Aksa'yı hatırlatacak (poşu, bayrak, rozet vs.) semboller kullanması, okullarda, Mescid-i Aksa konulu kompozisyon, şiir, resim ve karikatür yarışmaları düzenlenmesi ve bunların en üst düzeyde teşvik edilmesi önerildi.

Açıklamada, herkesin, her gün sosyal medyasında Mescid-i Aksa ile ilgili en az bir paylaşımda bulunması, tüm özel günlerde Filistin farkındalığı oluşturulması gerektiği belirtildi.

Filistin halkının maddi ve manevi her alanda dayanışma ruhu ile desteklenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mescid-i Aksa için sembolik değeri olan kan bağışı kampanyası başlatılmalıdır. Siyonist ve fanatik Yahudiler ayrıştırılarak ötekileştirilmedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbe ve vaazlarda Mescid-i Aksa konularını sürekli olarak işlemelidir. Belediyeler, en önemli meydan ve caddelerine Filistin'in sembol isimlerinin adlarını vermeli, Mescid-i Aksa'yı hatırlatan anıtlar dikmelidir. Büyükelçilik ve uluslararası kurumların dikkatini çekecek şekilde, tarihi ve turistik mekanlara, İsrail katliamlarını hatırlatan sembol ve anıtlar yapılmalı, sergiler düzenlenmelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı gibi uluslararası kurumlarda İsrail'in ve suçluların yargılanması için girişimlerde bulunulmalı ve hukuk tanımazlığı sürekli gündemde tutulmalıdır. AB, BM gibi yapılarda İsrail aleyhine lobi faaliyetlerine hız verilmelidir. İslam Konferansı Teşkilatı ve Arap Birliği birlikte bir toplantı yaparak Filistin'e barış gücü askeri göndermek de dahil olmak üzere tüm koruyucu tedbirleri almalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Beren Saat Kenan Doğulu Burcu Biricik
Spor Muslera Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi'nden Mescid-i Aksa için dayanışma çağrısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 00:59:41. #1.15#

title