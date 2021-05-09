Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırısının, kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırısının, kabul edilemez olduğunu bildirdi.

UHİM'den yapılan açıklamada, İsrail'in 1948'den bu yana sürdürdüğü işgal politikalarını son dönemde artırdığı belirtilerek, üç dinin ortak değeri olan Kudüs'ün huzurunun aynı zamanda insanlığın da huzuru anlamına geldiği vurgulandı.

İsrail'in, ABD gibi bazı devletlerin elçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı almasından da güç aldığının altı çizilen açıklamada, İsrail'in sözde normalleşme adımları atarak nihai hedefine adım adım yaklaştığı kaydedildi.

Tüm dünyanın gözü önünde ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen devlet eliyle Filistinlilerin can, mal, namus emniyetleri ihlal edilerek inanç ve ibadet özgürlüklerinin tarumar edildiği bildirilen açıklamada, "Mescid-i Aksa'da Filistinli cemaate karşı yapılan hain saldırı, bu kabul edilemez durumun en son örneğidir. Uluslararası kuruluşlar ve Batılı küresel aktörlerin hamiliğini yaparak kendi çıkarları doğrultusunda şımarttıkları İsrail'i, bu soykırım ve taciz siyasetinden vazgeçirecek yegane güç, insanlığın maşeri vicdanı ve İslam dünyasının birlikte hareket etme potansiyelidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara