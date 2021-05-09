Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırısının, kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırısının, kabul edilemez olduğunu bildirdi.

UHİM'den yapılan açıklamada, İsrail'in 1948'den bu yana sürdürdüğü işgal politikalarını son dönemde artırdığı belirtilerek, üç dinin ortak değeri olan Kudüs'ün huzurunun aynı zamanda insanlığın da huzuru anlamına geldiği vurgulandı.

İsrail'in, ABD gibi bazı devletlerin elçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı almasından da güç aldığının altı çizilen açıklamada, İsrail'in sözde normalleşme adımları atarak nihai hedefine adım adım yaklaştığı kaydedildi.

Tüm dünyanın gözü önünde ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen devlet eliyle Filistinlilerin can, mal, namus emniyetleri ihlal edilerek inanç ve ibadet özgürlüklerinin tarumar edildiği bildirilen açıklamada, "Mescid-i Aksa'da Filistinli cemaate karşı yapılan hain saldırı, bu kabul edilemez durumun en son örneğidir. Uluslararası kuruluşlar ve Batılı küresel aktörlerin hamiliğini yaparak kendi çıkarları doğrultusunda şımarttıkları İsrail'i, bu soykırım ve taciz siyasetinden vazgeçirecek yegane güç, insanlığın maşeri vicdanı ve İslam dünyasının birlikte hareket etme potansiyelidir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ruhsar Pekcan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Cem Yılmaz Aleyna Tilki Chloe Loughnan
Spor Diego Arda Turan Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:01:30. #1.14#

title