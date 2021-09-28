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"Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Sempozyumu" çevrim içi yapıldı

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Kültür Sanat

Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen "Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Sempozyumu" çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen "Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Sempozyumu" çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

EÜ Rektörü Necdet Budak, açılışta yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Türk kültürünün manevi mirasının şekillenmesinde önemli yer teşkil ettiğini belirtti

Hacı Bektaş-ı Veli'nin ölümünün 750. yılı olan 2021'in hem UNESCO hem de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, "Hacı Bektaş-ı Veli Yılı" ilan edildiğini anımsatan Budak, EÜ olarak yurt içinde ve dışında konuyla ilgili yapılan etkinliklere düzenledikleri sempozyumla katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Yeniçeri Ocağının piri olarak" fetihten fetihe koştuğunu aktaran Budak, şöyle dedi:

"Hacı Bektaş-ı Veli, Ahmed Yesevi'nin tasavvuf anlayışını Anadolu'ya taşımış, sistemleştirmiş ve öğrencisi Yunus'la olgunlaştırmıştır, Yunus etkisiyle de tekrar Orta Asya ile buluşturmuştur. İlk piri olduğu ve adının verildiği tarikat, yani Bektaşilik, Anadolu'da, Balkanlarda ve Orta Doğu'da teşkilatlanmıştır. Günümüzde de, özlü sözleriyle Anadolu ve Balkanların pek çok yerinde gönülleri dalgalandırmaya devam etmektedir."

EÜ Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit ise, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, kültür ve inanç tarihinin önemli bir öncüsü ve temsilcisi olduğunu, savunduğu ahlaki ve insani değerlerin, birlikte yaşama kültürünü geliştirme açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Sempozyuma, Azerbaycan, Arnavutluk, Gürcistan, Makedonya, Kazakistan ve İran'dan alanında uzman akademisyenler katıldı.

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Sempozyumu' çevrim içi yapıldı - Haberler
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