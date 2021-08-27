Uluslararası Güreş Kampı, 100'ün üzerinde sporcunun katılımıyla Edirne'de başladı

Edirne'de 15 gün sürecek Uluslararası Güreş Kampı başladı.

Edirne'de 15 gün sürecek Uluslararası Güreş Kampı başladı.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) tesisinde düzenlenen kapma, Bulgaristan ve Türkiye'nin farklı kulüplerinden 100'den fazla sporcu katıldı.

Antrenörleri eşliğinde günde çift antrenman yapan güreşçiler, uluslararası turnuvalar için form tutuyor.

Kara: "İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz"

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlü Güreş Antrenörü Habil Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 gün sürecek uluslararası güreş kampının başarılı şekilde start aldığını belirtti.

Kampa Türkiye'deki çeşitli kulüplerin yanı sıra Bulgaristan'dan da gelen sporcularla 100'ün üzerinde güreşçinin katıldığını anlatan Kara, "Çok iyi sporcular, iyi partnerler var. Avrupa ve dünya şampiyonalarında güreşmiş sporcular var. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Bulgaristan'dan gelen güreşçiler de bizimle birlikte çalışmak istiyor. Bizim hem imkanlarımız hem de sporcularımız çok iyi" ifadelerini kullandı.

Kara, kampların sporcular açısından büyük önem taşıdığını, burada form tutan güreşçilerin katılacakları müsabakalardan dereceyle döneceğine inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin