'Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu' açılış töreniyle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu' açılış töreniyle başladı

'Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu' açılış töreniyle başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu'nun ilki Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

'Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu'nun ilki Bayburt Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Bayburt Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinin paydaşlığı ile gerçekleştirilen sempozyumun açılış programı Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sadruşşeria Konferans Salonunda yapıldı. Programa, Bayburt Vali Vekili Burak Çimşir, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Uçurum, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Ana teması "Sünnet Algısı" olan sempozyumun açılışında konuşan Rektör Türkmen; "Bu sempozyumun düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Karabük Üniversitesinin değerli rektörlerine, fakültelerimizin dekanlarına, bildirileriyle katkı sunacak olan tüm katılımcılara, çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 'Günümüzde İslami İlimler Algısı' üst başlığı ile düzenlediğimiz bu sempozyumda; tarihi süreç içerisinde oluşan anlam kaymaları ve genişlemeleri ilim adamlarımızın değerlendirmesine sunmayı amaçlıyoruz. Üniversitelerimizin ortak çabası ile ev sahipliğimizde gerçekleştirilen bu sempozyumun uzun soluklu iş birliğine ve verimli toplantılara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

İki gün sürecek olan sempozyumda; Kaynaklık Değeri Açısından Sünnet, Sahabe ve Sünnet Algısı, Oluşum Dönemi İslam Literatüründe Sünnet Algısı, Klasik Dönem İslami İlimlerde Sünnet Algısı, Oryantalizm ve Sonrası Modern Dönemde İslami İlimlerde Sünnet Algısı, Kur'an Eksenli Ekol ve Anlayışların Sünnet Algısı, Günümüz İslam Dünyasında Sünnet Algısı ve Yansımaları, Dijital Ortamlar ve Sünnet gibi konularda onlarca farklı görüş ve çözüm önerileri masaya yatırılacak.

Canlı yayın yöntemiyle gerçekleştirilecek olan eş zamanlı oturumlar,/bayburtilahiyat (YouTube) kanalından takip edilebilecek. - BAYBURT

'Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu' açılış töreniyle başladı
'Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu' açılış töreniyle başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Mehmet Muş Özgür Özel Fuat Oktay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Atilla Taş Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Roberto Mancini Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Uluslararası Günümüzde İslami İlimler Algısı Sempozyumu' açılış töreniyle başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 10:00:34. #1.15#

title