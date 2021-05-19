Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi
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Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi

Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ana paydaşlarından olduğu Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresinin 20-22 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ana paydaşlarından olduğu Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresinin 20-22 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

20-22 Mayıs tarihlerinde Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneğinin öncülüğünde, 9 yerli ve yabancı üniversite, TOBB, TİM, TÜSİAD, DEİK, YASED, Dünya Gümrük Örgütü, OECD, KPMG, EY ve birçok ekonomik STK ile sponsorun destek verdiği kongrede 'Salgın ve Sonrası Dünya Ticareti' üzerine görüşler yaklaşık 70 tebliğ ile tartışılacak.

Kongre başkanlığını İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin öğretim üyesi ve Dumlupınar Teknokent Genel Müdürü olan Prof. Dr. Ersan Öz'ün yapacağı kongrede Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da kapanış oturumunda konuşma yapacak. - KÜTAHYA

Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi
Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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