Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sergisi açıldı

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sergisi açıldı
08.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:24

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen açılışa Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Seçici Kurul Başkanı Prof. Güler Ertan, Büyükçekmece Fotoğraf Derneği Başkanı Hürriyet Akın ve eser sahipleri katıldı.

Hürriyet Akın, gelenlere teşekkür ederek "21. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yapılan Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışmamız yaklaşık 5 bin 600 fotoğraf ve 38 ülkeden 1300 fotoğrafçının katılımıyla geçekleşti." dedi.

Açılışın ardından Güler Ertan ve Hürriyet Akın'a emeklerinden ötürü plaket takdim edilirken, katılımcılara teşekkür belgeleri verildi.

Serginin açılışından önce bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Taksim Meydanı'nda açılış töreni gerçekleştirildi.

Etkinlikte Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün bir konuşma gerçekleştirirken, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sahne Sanatları'ndan İzmir Halk Dansları grubu izleyicilere dans gösterisi sundu.

Festival bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle 10 Ağustos'ta tek gün gerçekleştirilecek.

Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sergisi bir hafa boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var Güncel
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş 3. Sayfa
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü 3. Sayfa
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok Magazin
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Sahilde soyulan vatandaş: Tatili ucuza getirmek istiyorduk, hırsız mağduru olduk
Sahilde soyulan vatandaş: Tatili ucuza getirmek istiyorduk, hırsız mağduru olduk
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
'Sende şeref olsa istifa ederdin' sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber
"Sende şeref olsa istifa ederdin" sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi
Samsun'da beton mikseri motosiklet sürücüsünü ezdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Yaşar Güler Fatih Sultan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Yeşim Salkım Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Burak Yılmaz Mehmet Topal Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Düğün Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması Sergisi açıldı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 16:24:22. #1.14#
title