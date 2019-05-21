Uluslararası Gs1 Organizasyonu Genel Kurulu

GS1 Genel Müdürü Miguel Lopera, "(ABD Çin arasındaki ticaret savaşları) GS1'e 112 ülke dahil. Buna GS1 ABD, GS1 Çin, GS1 Rusya, GS1 İran, GS1 Kuzey Kore de dahil ve biz hep birlikte çalışıyoruz. GS1 ABD, GS1 Çin, GS1 Rusya'nın iş birliğini görseniz inanamazsınız, ortak hedefler insanların iyiliği için çok çok ileri gidiyor." dedi.

Ticari ortaklar arasındaki iş birliğini geliştirme ve tedarik zincirinin etkinliğini artırma amaçlı standartlar ve çözümler geliştiren Uluslararası GS1 Organizasyonu'nun Genel Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Genel Kurul kapsamında GS1 Yönetim Kurulu Başkanı ve Johnson & Johnson Dünya Başkan Yardımcısı Kathyn Wengel, Carrefour Bilgi Sistemleri Grubu Başkanı (CIO) Renaud de Barbuat, GS1 Genel Müdürü Miguel Lopera, Procter & Gamble Küresel Ürün Tedarik Yöneticisi Julio Nemeth basın toplantısı düzenledi.

GS1 Genel Müdürü Miguel Lopera, toplantıda yaptığı konuşmada, GS1'in 112 ülkede bulunduğunu ifade ederek, küresel standartlar oluşturma hedefinde olduklarını söyledi.

Lopera, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli şirketlere yardımcı olarak onları daha rekabetçi hale getirme hedefinde de olduklarına işaret ederek, "İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ve insanlar da daha iyiye gidiyorlar. Genel kurul kapsamında 90 ülkeden gelen katılımcılarla gelecek sene neler yapacağımızı konuşacağız. 40 yıldır var olan barkod sistemini yeni dijital dünyanın içinde tamamen operasyonel hale getirmek istiyoruz. 112 ülkede günlük yaklaşık 5 milyardan fazla 'bip' duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülkelerde çalışmalar insanların iyiliği için devam ediyor"

Miguel Lopera, sürdürülebilirliğin önemine işaret ederek, gıda israfının ulaştığı boyutlara dikkati çekti. Lopera, GS1 olarak bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Lopera, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"GS1'e 112 ülke dahil. Buna GS1 ABD, GS1 Çin, GS1 Rusya, GS1 İran, GS1 Kuzey Kore de dahil ve biz hep birlikte çalışıyoruz. Bunun dışında farklı ülkeler de sayabiliriz ve ülkelerde bu çalışmalar insanların iyiliği için devam ediyor. Maalesef ticaret savaşları, bizim elimizden gelenin en iyisini yapmamıza engel olabilir. Çünkü biz el ele vererek iş birliği içinde çalışıyoruz. GS1 ABD, GS1 Çin, GS1 Rusya'nın iş birliğini görseniz inanamazsınız, ortak hedefler insanların iyiliği için çok çok ileri gidiyor."

"Türkiye'de stratejimizi geliştirmek için çalışıyoruz"

GS1 Yönetim Kurulu Başkanı ve Johnson & Johnson Dünya Başkan Yardımcısı Kathyn Wengel de Johnson & Johnson için Türkiye'nin önemli ülkelerden biri olduğunu, bunun için Türkiye'de bulunduklarını ifade ederek, barkodların ve QR kodların arkasındaki gücün GS1 olduğunu söyledi.

Wengel, "Sağlıklı gezegeniniz varsa ancak sağlıklı insanlar yaşayabilir. Johnson & Johnson için bu önemli bir strateji. Bu yüzden GS1 standartlarını kullanıyoruz. Türkiye, sağlık ve bakım alanında en mükemmel örneklerden biri. Çünkü Türkiye, GS1 standartlarını kullanıyor. İlaç için en büyük izleme ve takip sistemini kurmuş durumda." diye konuştu.

Carrefour Bilgi Sistemleri Grubu Başkanı Renaud de Barbuat ise 30 ülkede aktif olarak çalışan şirketin, Türkiye gibi bazı ülkelerde ortaklık bazlı çalıştığını ifade ederek, Sabancı ile birlikte Türkiye'de stratejilerini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA