Uluslararası gözlemciler Türkmenistan'da devlet başkanlığı seçimini değerlendirildi

Türkmenistan'da uluslararası kuruluşların gözlemcileri ve merkez seçim komisyonu başkanı, devlet başkanlığı seçimini değerlendirdi.

Aşkabat'ta düzenlenen basın toplantısına Bağımsız Devletler Topluluğu, Türk Tevletleri Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü ve merkez seçim komisyonu temsilcileri katıldı.

Bağımsız Devletler Topluluğu gözlemci grubu başkanı Leonid Anfimov, devlet başkanlığı seçimlerinin yüksek bir organizasyonel düzeyde ve son derece rekabetçi bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Anfimov, "Seçim demokratik havada, seffaf bir şekilde gerçekleştirildi." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov, seçim günü çok sayıda sandık merkezini gezdiklerini kaydederek, "Başkanlık seçimleri uluslararası standartlara ve yerli yasalara uygun olarak gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Gulmyrat Myradov, seçim sonuçlarının en kısa sürede açıklanacağını belirtti.

Devlet başkanlığı seçiminde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov ile Agacan Bekmuradov, Babamurat Meredov, Kakageldi Sariyev, Berdimammet Gurbanov, Maksatmurat Övezgeldiyev, Perhat Begencov, Maksat Ödeşov ve Hıdır Nunnayev olmak üzere 9 aday yarıştı.

Devlet Başkanı Berdimuhamedov, yeniden aday olmayacağını belirterek gençlerin yönetime gelmesini desteklemek için erken seçim kararı almıştı.