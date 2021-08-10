Uluslararası Golden Classical Music Awards Yarışmasında Birincilik ADÜ'ye
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Uluslararası Golden Classical Music Awards Yarışmasında Birincilik ADÜ'ye

Uluslararası Golden Classical Music Awards Yarışmasında Birincilik ADÜ'ye
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Uluslararası Golden Classical Music Awards Yarışmasında Birincilik ADÜ'ye Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Viyolonsel Sanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün'ün 2. sınıf öğrencisi Dilay Ra Oygür, Öğr. Gör. Aleksandr Mekaev eşliğinde, Haydn C Maj.

Uluslararası Golden Classical Music Awards Yarışmasında Birincilik ADÜ'ye Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Viyolonsel Sanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün'ün 2. sınıf öğrencisi Dilay Ra Oygür, Öğr. Gör. Aleksandr Mekaev eşliğinde, Haydn C Maj. Viyolonsel Konçertosu ile katıldığı ABD New York eyaletinde düzenlenen Uluslararası Golden Classical Music Awards Yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü. Oygür, Aralık ayında, ABD NY Carnegie Hall'da konser vermek üzere davet aldı.

Dilay Ra Oygür, Temmuz ayında açıklanan sonuçlara göre; İngiltere Medici Uluslararası Müzik Yarışması ve ABD'de düzenlenen King's Peak Uluslararası Müzik Yarışmasına finallere kalma başarısı göstererek her iki yarışmada da 3. 'lük ödülüne layık görüldü. Uluslararası Budapeşte 3. Danubia Talents Liszt Müzik Yarışmasında öğrenci öğretmen iki viyolonsel kategorisinde gerçekleşen yarışmada ise Oygür, Öğretmeni Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün ile ikincilik ödülüne layık görüldü.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, " Konservatuvarımız, her türlü kaynağı etkili ve verimli bir şekilde kullanarak, müziğin icrası ve kuramsal temelleri konusunda donanımlı, sorgulayıcı, yaratıcı, yenilikçi, topluma ve etik değerlere saygılı, ulusal/uluslararası sanatçı ve bilim insanları yetiştirme misyonu doğrultusunda sistematik olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda; Ülkemize, Üniversitemize ve kurumumuza katkı sağlayan başta Sevgili Öğrencimiz Dilay Ra Oygür olmak üzere, Öğretim Elemanlarımız Dr. Öğr. Üyesi Özgür Elgün ve Öğr. Gör. Aleksandr Mekaev'i yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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