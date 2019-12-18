Uluslararası Göçmenler Gününde Vali Aykut Pekmez'e ziyaret

18.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:50

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl 18 Aralık'ta kutlanan "Uluslararası Göçmenler Günü" münasebetiyle, ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye'ye gelerek Adıyaman'a yerleşen Suriyeli Abdurrahman Abud ve Iraklı Cemil Halaf ve ailesini makamında kabul etti.



Suriyeli Abud ve Iraklı Halaf ailesi, İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla ile birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle bir buket çiçek takdim etti.



Gerçekleşen ziyarette İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla, il göç idaresi müdürlüğünün Adıyaman'da ikamet eden göçmen ailelere yönelik yaptıkları faaliyet ve çalışmalar hakkında Vali Aykut Pekmez'i bilgilendirdi.



18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Suriyeli Abud ve Iraklı Halaf ailesinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, "Bugün dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülkelerin başında Türkiye bulunmaktadır. Türkiye, son yıllarda komşu ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle başta Suriye ve Irak olmak üzere birçok misafire ev sahipliği yapıyor. Adıyaman ilimizde de yaklaşık 26 bin Suriyeli barınıyor. Dünyanın dört bir yanında evlerinden yurtlarından ayrı kalan, çeşitli sebeplerle göç etmek zorunda kalmış tüm göçmenlerin gününü kutluyor, bugün vesilesiyle dünya çapında yerinde yurdundan edilmiş insanların yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalıkla beraber yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA