Uluslararası Göçmenler Günü'nde 10 ülkenin mutfakları yarıştı

BURSA (AA) - Bursa'da, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nde "Kültürlerin Buluşma Noktası: Türkiye" sloganıyla dünyanın çeşitli bölgelerinden 10 ülkeden katılımcılar mutfakta hünerlerini sergiledi.

Bursa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde Uluslararası Göç Örgütü iş birliğiyle İl Göç İdaresi tarafından gerçekleştirilen organizasyonda dünyanın çeşitli bölgelerinden 10 ülkenin mutfakları yarıştı.

Ayhan Sicimoğlu, Haluk Dedeoğlu ve Omar Abou Lebdeh şeflerin öncülüğünde karşılıklı iki takım olarak menülerini hazırlayan yarışmacılar renkli bir görsel şölen sundu.

Yarışmacılar, Özbekistan'dan "mastava çorbası", Bulgaristan'ın "supo topcheta çorbası", Arnavutluk mutfağından "Arnavut böreği", Şili'den "empanadas, Somali'nin "baris iskukaris", Endonezya mutfağına ait "nası goreng", Hindistan'a özgü "maş fasulyesi salatası", Lübnan'ın "tabule salatası", Suriye ve Türkiye'den ise baklava lezzetleriyle yarışmada yer aldılar.

Yaklaşık 2 saat sürede yoğun emek harcayarak menülerini şef jürilerin beğenilerine sunan takımlar tatlı bir rekabetle eğlenceli görüntüler sergiledi.

Program, toplumların yaşam şekilleriyle doğrudan bağlantılı olan beslenme kültürlerinin iletişimde kabul düzeyini artıran yönüne vurgu yapılarak kültürler arası etkileşimin ahengini ortaya koydu.

Dostluğun kazandığı yarışmada birinci olan takıma şef bıçağı seti, ikinci olan takıma da mutfak aleti hediye edildi.