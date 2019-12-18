"Uluslararası Göçmenler Günü"
Bolu'da, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında program düzenlendi.
Bolu'da, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında program düzenlendi.
Bolu Valiliği Göç İdaresi Müdürlüğü ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından üniversitenin Kongre Merkezi'nde "Kültürlerin buluşma noktası Türkiye" konulu konferans gerçekleştirildi.
Konferansa, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, akademisyenler, üniversitede eğitim gören yabancı ve yerli öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Bolu Valisi Ümit ve rektör Alişarlı tarafından günün anlam ve öneminin ifade edildiği konuşma yapıldı.
Konuşmaların ardından folklor gösterileri, kısa film gösterimi yapıldı ve daha sonra Kongre Merkezi'nde açılan stantlar gezildi.