Uluslararası Göçmenler Günü
Batman Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla hat sergisi açıldı.
Batman Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla hat sergisi açıldı.
Bir alışveriş merkezinde açılan sergide, hattat Salih Osman tarafından hazırlanan 20'nin üzerinde eser yer aldı.
Batman Göç İdaresi Müdürü İbrahim Halil Tokmak, serginin herkes tarafından gezip görülmesi gerektiğini söyledi.
Serginin açılışına Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Milli Eğitim İl Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Müftüsü Turgut Erhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak ve vatandaşlar katıldı.