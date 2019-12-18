18.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:42

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdür Vekili Akif Esen ve Suriyeli çocukları makamında kabul etti.

Bingöl'de yaşayan göçmenler hakkında Esen'den bilgi alan Vali Ekinci, Suriyeli çocuklarla yakından ilgilendi.

Vali Ekinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Dünya çapında bir insani ve ahlaki örneklik yaşıyoruz. Ülkemizin milyonlarca Suriyeli kardeşimize açtığı kapılar, sağladığı imkanlar ve insanımızın tükenmeyen misafirperverliği modern zamanlarda benzerine rastlanmayan bir örnektir. Medeniyet kodlarımızdan öğrendiğimiz bilgi ve büyüklerimizden aldığımız davranışlarla inşallah daima yolda kalmışın, mağdurun ve mazlumun yanında olacağız." diye konuştu.

Suriyeli çocuklarla bir süre sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinleyen Ekinci, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA