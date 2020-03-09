Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği AP üyelerini harekete geçmeye çağırdı
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Yunanistan, Avrupa, Güncel

Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği AP üyelerini harekete geçmeye çağırdı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği (İMRA) Başkanı Sare Aydın Yılmaz, Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerini, sığınmacılar konusunda aktif rol almaya ve Yunanistan sınırında kayda geçen insan hakları ihlallerine karşı mücadele etmeye çağırdı.

09.03.2020 21:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:52
Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği AP üyelerini harekete geçmeye çağırdı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Uluslararası Göç ve Mülteci Derneği (İMRA) Başkanı Sare Aydın Yılmaz, Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerini, sığınmacılar konusunda aktif rol almaya ve Yunanistan sınırında kayda geçen insan hakları ihlallerine karşı mücadele etmeye çağırdı.

Yılmaz, Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerine gönderdiği mesajında, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan insanlık krizinin günü kurtaran çözümlerle ele alınamayacağını belirtti.

Krizin sadece sınır güvenliği sorunu olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Sığınmacıların yaşadıkları insan hakları ihlalleri, evrensel değerlerimize bir tehdittir. Bütün sığınmacılara insanlık onuruna yakışan şekilde muamele edilmelidir." ifadesini kullandı.

"Süreç, tarihe kara bir leke olarak geçmektedir"

Avrupa Birliği'nin (AB) ve bütün bileşenlerinin, insan hakları konusunda gereken hassasiyeti göstermesi ve 3,7 milyon Suriyeli sığınmacıyı misafir eden Türkiye'yle dayanışmada bulunması gerektiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Parlamenterler, bugün yaşanan süreç tarihe kara bir leke olarak geçmektedir. Sınır bölgelerinde, sığınmacılara gaz bombası, plastik mermi, gerçek mermi ile ateş açılmaktadır. Mülteci botları batırılmaya çalışılmaktadır. Sınırı geçmeyi başaran sığınmacılara kaba dayak ve işkence uygulanmakta ve yanlarındaki para ve cep telefonları alınarak geri gönderilmektedir. En temel insan hakkı olan yaşama hakkı yok sayılmaktadır."

"Sığınmacıların güvenlikleri sağlanmalıdır"

En az 2 Suriyeli sığınmacının Yunanistan güvenlik görevlileri tarafından açılan ateş sonucunda hayatını kaybettiğine dikkati çeken Yılmaz, "Mazlum sivillerin öldürülmesi savaş zamanlarında dahil kabul edilemez. Bu sebeple Yunanistan Sınır Güvenlik birimlerinin sığınmacılara uyguladığı insanlık dışı muameleyi en sert şekilde kınıyorum. Masum insanların öldürülmesinin durdurulması konusundaki sorumluluğunuzu sizlere hatırlatıyor ve sizleri kınama yapmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, AP üyelerine tarihsel bir görev düştüğünü kaydederek, "Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılara, Avrupa'nın kucağını açması gerekmektedir. Sığınmacıların güvenlikleri sağlanmalıdır. Sizlerden bu konuda aktif rol almanızı ve insan hakları ihlallerine karşı mücadele etmenizi rica ediyorum. Unutmayın, zulme sessiz kalmak, ortak olmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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