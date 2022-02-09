Uluslararası Göç Örgütü: Yıl başından bu yana yaklaşık 16 bin Yemenli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2022 yılının başından bu yana çatışmalar nedeniyle yaklaşık 16 bin Yemenlinin yerinden edildiğini duyurdu.

IOM, Yemen'de devam eden çatışmaların neden olduğu göç sorunuyla ilgili rapor yayımladı.

Raporda, 1 Ocak ile 5 Şubat 2022 ??arasında 2 bin 638 ailenin göç etmek zorunda kaldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu ailelerin, toplam 15 bin 828 kişiden oluştuğu aktarılan raporda, en çok göçün Marib, El-Hudeyde ve Taiz kentlerinden yaşandığı kaydedildi.

Örgüt, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ülkede 130 bini aşkın göçmenin insani yardıma muhtaç olduğunu belirtmişti.

İç göçün dışında dışarıdan da ülkenin göç aldığının ifade edildiği bir başka açıklamada, İOM, 2021 yılında Yemen'e özellikle Etiyopya ve Somali'den Körfez ülkelerine geçmek amacıyla 24 bin düzensiz göçmenin geldiğini kaydetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.