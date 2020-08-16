Uluslararası Göç Örgütü: "Yemen halkının yaklaşık üçte ikisi, sıtmadan etkilenen bölgelerde yaşıyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uluslararası Göç Örgütü: "Yemen halkının yaklaşık üçte ikisi, sıtmadan etkilenen bölgelerde yaşıyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen halkının yaklaşık üçte ikisinin sıtmadan etkilenen bölgelerde yaşadığını belirterek, hastalıkla mücadele için ülkeye tıbbi malzeme yüklü uçak gönderildiğini bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü:
16.08.2020 22:41 | Son Güncelleme: 16.08.2020 22:47

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen halkının yaklaşık üçte ikisinin sıtmadan etkilenen bölgelerde yaşadığını belirterek, hastalıkla mücadele için ülkeye tıbbi malzeme yüklü uçak gönderildiğini bildirdi.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "28 milyon nüfusa sahip Yemen halkının yaklaşık üçte ikisi, sıtmadan etkilenen bölgelerde yaşıyor. Bu da onların bu hastalığa yakanlanma riskini artırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Sıtma vakalarının yaklaşık yüzde 90'ının ülkenin batı sahilindeki Tihame bölgesi ile muhitinde yoğunlaştığına ve bu bölgede Yemen'in en kalabalık nüfusuna sahip kentlerinden Hudeyde'nin yer aldığına işaret edildi.

Açıklamada, IOM'un gönderdiği ve içinde 8,9 ton tıbbi malzeme ve ilaç bulunan kargo uçağının Uluslararası Sana Havalimanı'na ulaştığı, tıbbi yardımların ülke genelindeki 2 bin sağlık merkezine dağıtılacağı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu Magazin
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu Güncel
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Güncel
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir Güncel
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi Güncel
Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş
Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi
Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Şırnak'ta 5 terörist, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
Şırnak'ta 5 terörist, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Galatasaray, eski Beşiktaşlı Elneny'i transfer etmek istiyor
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere! Kalinic için Roma ile masaya oturuldu
Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere! Kalinic için Roma ile masaya oturuldu
Galatasaray, maaşında yüzde 30 indirim yapmayı kabul eden Lemina için kulübüyle görüşecek
Galatasaray, maaşında yüzde 30 indirim yapmayı kabul eden Lemina için kulübüyle görüşecek
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi
Guardiola'nın büyü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı iddiası, yeniden gündeme geldi
Guardiola'nın büyü nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadığı iddiası, yeniden gündeme geldi
Sürücüsünün kontrolünü kaybettikten sonra direğe çarpan otomobil, ortadan yamuldu
Sürücüsünün kontrolünü kaybettikten sonra direğe çarpan otomobil, ortadan yamuldu
Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı
Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Son Dakika: Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk tepki: O günler geride kaldı
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Aylin Nazlıaka Aleksandr Lukaşenko
Magazin Cem Yılmaz Aamir Khan Hande Erçel Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Fuat Çapa Fatih Terim Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Bakan Çocuk Joe Biden
Şu an buradasınız: Uluslararası Göç Örgütü: "Yemen halkının yaklaşık üçte ikisi, sıtmadan etkilenen bölgelerde yaşıyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 23:12:18. #1.14#
title