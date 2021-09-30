Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de yıl başından bu yana 67 bin kişi yerinden edildi - Haberler
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Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de yıl başından bu yana 67 bin kişi yerinden edildi

AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de yıl başından bu yana 67 bin kişi yerinden edildi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki savaş nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 67 bin kişinin göç etmek zorunda bırakıldığını bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki savaş nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 67 bin kişinin göç etmek zorunda bırakıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletlere bağlı, IOM Yemen'de devam eden çatışmaların neden olduğu göç sorunuyla ilgili rapor yayımladı.

Raporda, "1 Ocak ile 25 Eylül 2021 tarihleri ??arasında 11 bin 186 ailenin göç etmek zorunda kaldığı tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Bu ailelerin, toplam 67 bin 116 kişiden oluştuğu aktarılan raporda, sadece 19-25 Eylül tarihleri arasında 3 bin 810 kişiden oluşan 635 ailenin yerinden edildiği belirtildi.

En çok göçün Marib, Şebve ve Ebyen kentlerinden yaşandığına dikkat çekilen raporda, Yemen'de savaşın başından bu yana göçmen durumuna düşen toplam kişi sayısına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri
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