Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 192 bin kişiye yardım edeceğiz
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Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 192 bin kişiye yardım edeceğiz

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de yerlerinden edilen 192 binden fazla kişiye yardım sağlamayı planladığını açıkladı.

Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de 192 bin kişiye yardım edeceğiz
16.09.2020 21:47 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:50

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de yerlerinden edilen 192 binden fazla kişiye yardım sağlamayı planladığını açıkladı.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, nüfusunun yaklaşık yüzde 80'inin insani yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğu Yemen'de dünyadaki en ciddi insani krizin yaşandığı belirtildi.

"Yemen'de 192 binden fazla yerinden edilmiş kişiye ve çatışmalardan etkilenmiş topluluklara hayat kurtarıcı yardımlar sağlayacağız." ifadesi kullanılan açıklamada, yardımların tarihi veya hangi illeri kapsayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, sağlık, korunma, barınma, su ve kanalizasyonun Yemen'deki en yaygın ihtiyaçlar arasında olduğu kaydedildi.

Ülkede 6,4 milyon Yemenlinin barınma, 17,8 milyonun ise su ve kanalizasyon desteğine ihtiyaç duyduğu aktarılan açıklamada, sağlık merkezlerinin yarısının çalışmadığı ülkede 19,7 milyon Yemenlinin sağlık hizmetine gereksinim duyduğuna dikkat çekildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Ülkedeki çatışmalarda 12 bini sivil 112 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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