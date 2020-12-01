Uluslararası Göç Örgütü tarafından Mersin'de gıda kurutma tesisi kurulacak
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Uluslararası Göç Örgütü tarafından Mersin'de gıda kurutma tesisi kurulacak

01.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:54
Uluslararası Göç Örgütü tarafından Mersin'de gıda kurutma tesisi kurulacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) arasında güneş enerjisi ile çalışacak 'Gıda kurutma tesisi'nin kurulmasına ilişkin 'İyi niyet sözleşmesi' imzalandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) arasında güneş enerjisi ile çalışacak 'Gıda kurutma tesisi'nin kurulmasına ilişkin 'İyi niyet sözleşmesi' imzalandığı bildirildi. Sözleşme kapsamında, Uluslararası Göç Örgütü tarafından Mersin Hal Kompleksi içerisinde 100 bin dolarlık maliyetle kurulacak olan tesis, belediyeye hibe edilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kısa sürede yapımı gerçekleştirilecek olan tesiste 13'ü mülteci olmak üzere toplam 25 kadının istihdamı sağlanacak. Tesiste üretilen ürünlerin markalaşması, pazarlanması ve satışı için de Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin desteğinden faydalanılacak. Tesise ilişkin 'İyi niyet sözleşmesi'nde imzalar, pandemi nedeniyle video konferans olarak gerçekleştirilen toplantıda atıldı.

"Bölgemizdeki sosyal sorunların çözümü için birçok kurumla işbirliği yapma gayreti içerisindeyiz"

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Uluslararası Göç Derneği'ne işbirliğinden dolayı teşekkürlerini ileterek, kurulacak olan tesisin Mersin için önemine değindi. Seçer, "Uluslararası Göç Örgütü'nün özellikle tarım temalı çalışması için Mersin önemli bir hinterlant. Diğer taraftan Mersin açısından düşünürsek, 400 bin resmi ya da gayri resmi geçici misafir barındıran bir kent için son derece önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Belediye olarak bölgemizdeki sosyal sorunların çözümü için birçok kurumla işbirliği yapma gayreti içerisindeyiz. Sadece bu konuda değil, birçok alanda kadın ve çocuklarla ilgili meslek edindirme merkezleri veya sosyal projelerde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman işbirliğine hazırız" dedi. - MERSİN

Uluslararası Göç Örgütü tarafından Mersin'de gıda kurutma tesisi kurulacak
Uluslararası Göç Örgütü tarafından Mersin'de gıda kurutma tesisi kurulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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