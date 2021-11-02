Uluslararası Göç Örgütü: Son 9 ayda Yemen'e 16 binden fazla Afrikalı göçmen geldi

Yemen'e son dokuz ayda 16 binden fazla Afrikalı göçmenin geldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütünün yayımladığı raporda, Yemen'in Afrika Boynuzu ile Suudi Arabistan arasındaki doğu göç yolu boyunca önemli bir geçiş noktası olmaya devam ettiği belirtildi.

Raporda, "Ocak-Eylül 2020 arasında 32 bin 122 göçmenin ulaştığı Yemen'e bu yıl aynı dönemde 16 bin 349 yeni göçmen geldi. Yemen'e gelen göçmenlerin çoğu, ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalıyor." ifadelerine yer verildi.

Yemen, özellikle Etiyopya ve Somali başta olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerine geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin güzergahı olarak kullanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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