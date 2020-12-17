Uluslararası Göç Örgütü'nden Fas yönetimine övgü
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Uluslararası Göç Örgütü'nden Fas yönetimine övgü

17.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 22:30
Uluslararası Göç Örgütü'nden Fas yönetimine övgü

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Fas Krallığı'nı küresel göç sözleşmesi, ulusal göç ve iltica stratejilerini uygulamadaki çabaları nedeniyle kutladı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Fas Krallığı'nı küresel göç sözleşmesi, ulusal göç ve iltica stratejilerini uygulamadaki çabaları nedeniyle kutladı.

IOM Fas Temsilciliği tarafından 18 Aralık "Dünya Göçmenler Günü" vesilesiyle yapılan yazılı açıklamada, "Fas Krallığı'nı, göçmenler için eşitlik, destek ve ev sahibi ülkeye entegrasyonlarının sağlanması amacıyla oluşturulan Küresel Göç Sözleşmesi ve Ulusal Göç ve İltica Stratejilerini uygulamadaki çabaları nedeniyle kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "BM, Fas hükümeti ve sivil toplum kuruluşlarının pandemiyi yönetme, çocuk ve genç sağlığı, salgının ekonomik ve sosyal yansımalarını azaltmak için gösterdiği çabaları destekliyor." denildi.

Fas Göç ve Sınır Güvenliği Kurumu, 2019'da 74 bin, 2020 yılında ise 34 bin düzensiz göçmenin güvenlik ekiplerince durdurulduğunu açıklamıştı. Fas, Avrupa Kıtasına yakın olması sebebiyle düzensiz göçmenler için merkez ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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