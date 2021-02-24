Uluslararası Göç Örgütü: Doğu Afrika'dan Körfez ülkelerine göç yüzde 73 azaldı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Doğu Afrika'dan Körfez ülkelerine göçün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisiyle 2020 yılında yüzde 73 azaldığını duyurdu.

IOM, yaptığı yazılı açıklamada, Afrika Boynuzu üzerinden Yemen'e giden düzensiz göçmenlerin sayısının 2019 yılında 138 bin 123 olarak kayıtlara geçtiğini, bu sayının 2020 yılında 37 bin 537'ye gerilediğini belirtti.

Suudi Arabistan'dan zorunlu dönüşlerin de önemli ölçüde azaldığına yer verilen raporda, 2019 yılında 121 bin Etiyopyalı düzensiz göçmenin ülkesine geri gönderildiği, 2020 yılında ise bu sayının sadece 37 bin olduğu ifade edildi.

Raporda, göçteki azalışın ana nedeninin Kovid-19 salgını ve kısıtlamaları olduğuna yer verilirken, tutuklamalar, suistimaller ve zorla ülkeye döndürmenin de diğer sebepler arasında olduğu aktarıldı.

Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş