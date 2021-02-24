Uluslararası Göç Örgütü: Doğu Afrika'dan Körfez ülkelerine göç yüzde 73 azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uluslararası Göç Örgütü: Doğu Afrika'dan Körfez ülkelerine göç yüzde 73 azaldı

24.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:37
Uluslararası Göç Örgütü: Doğu Afrika'dan Körfez ülkelerine göç yüzde 73 azaldı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Doğu Afrika'dan Körfez ülkelerine göçün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisiyle 2020 yılında yüzde 73 azaldığını duyurdu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Doğu Afrika'dan Körfez ülkelerine göçün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisiyle 2020 yılında yüzde 73 azaldığını duyurdu.

IOM, yaptığı yazılı açıklamada, Afrika Boynuzu üzerinden Yemen'e giden düzensiz göçmenlerin sayısının 2019 yılında 138 bin 123 olarak kayıtlara geçtiğini, bu sayının 2020 yılında 37 bin 537'ye gerilediğini belirtti.

Suudi Arabistan'dan zorunlu dönüşlerin de önemli ölçüde azaldığına yer verilen raporda, 2019 yılında 121 bin Etiyopyalı düzensiz göçmenin ülkesine geri gönderildiği, 2020 yılında ise bu sayının sadece 37 bin olduğu ifade edildi.

Raporda, göçteki azalışın ana nedeninin Kovid-19 salgını ve kısıtlamaları olduğuna yer verilirken, tutuklamalar, suistimaller ve zorla ülkeye döndürmenin de diğer sebepler arasında olduğu aktarıldı.

Her yıl binlerce Afrikalı göçmen, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Onur Akay Prens Harry Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Umut Bulut Ersun Yanal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uluslararası Göç Örgütü: Doğu Afrika'dan Körfez ülkelerine göç yüzde 73 azaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 14:38:31. #1.14#
title