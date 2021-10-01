Uluslararası Göç Örgütü: Bu yıl 1500 Afrikalı göçmen Yemen'den ülkelerine gönderildi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu yıl içinde Yemen'den 1500 Afrikalı göçmenin tahliye edildiğini duyurdu.

IOM'un Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki Afrika uyruklu göçmenlerin tahliyelerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 2021 yılında Yemen'de mahsur kalan Afrika Boynuzu ülkelerinden 1500 göçmenin güvenli bir şekilde ülkelerine gönderildiği belirtildi.

Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Yemen, Körfez ülkelerine geçmek isteyen Afrikalı göçmenler için geçiş güzergahı

Yemen'deki iç savaş ve kötü yaşam şartları nedeniyle IOM, buradaki Afrikalı göçmenlerin gönüllü olarak ülkelerine ulaştırılmasını sağlıyor.

Yemen, özellikle Etiyopya ve Somali'den gelen ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerine geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin güzergahı olarak kullanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.