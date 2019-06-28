Uluslararası Göç Örgütü: "2014-2018 arasında bin 600 çocuk göç sırasında öldü"

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2014-2018 yılları arasında göçler sırasında meydana gelen çocuk ölümleri konusunda yayınladığı raporda bin 600 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, her gün ortalama 1 çocuğun göç sırasında öldüğünü açıkladı.

IOG Başkanı Frank Laczko konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşlara dayalı veri eksikliği, kayıp göçmen çocukların tehlikeye maruz kalmalarının büyük koruma açığı oluşturduğunu söyledi. Laczko, bunun onları koruma ve programlarının oluşturulmasını zorlaştırdığını söyledi. Açıklanan raporda, 2014-2018 yılları arasında göçler sırasında bin 600 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedildi. Göçmen örgütü bu sayının kayıtlara geçen ölümler olduğunu, kayıt dışı ölümlerin ortaya çıkarılması için daha güvenilir kaynaklar oluşturulması gerektiğini bildirdi.

IOM, 2014 ile 2018 yılları arasında Akdeniz'de ölen veya kaybolan göçmenlerin sayısının 17 bin 900 olduğunu, denizde ölen ve kaybolanların 3'te 2'sinin karaya çıkarıldığını açıkladı.

Yemen'deki içi savaşa rağmen insanların Kızıl Deniz ve Aden'den Afrika Boynuz'u geçmeye çalıştığı, bu geçişler sırasında 2017'de ölenlerin sayısı 53'ken 2018 yılında bu sayının 125 olduğu kaydedildi.

Güney Asya ülkesi Myanmar'da 2014 ila 2018 arasında ordu ve Budistlerin işkence ve soykırım uygulamalarından Bangladeş'e kaçarken bin 773 Rohingyalı Müslümanın hayatını kaybettiğinin tespit edildiği de açıklandı. - BERLİN

Kaynak: İHA