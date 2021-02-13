Uluslararası Göç Konferansı için hazırlıklar tamam

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenecek 'Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' başlıklı uluslararası konferans, 22-24 Şubat 2021 tarihleri arasında DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da katılacağı konferansta, düzensiz göç sorunu ve mültecilik kavramları ele alınacak, Türkiye'nin insani yardım noktasındaki çalışmaları uluslararası kamuoyu ile paylaşılacak.

Düzensiz göç olgusu ve mültecilik kavramına bilimsel bir perspektif ile dikkat çekmek, Türkiye'nin mülteci sorununa yaklaşımını ve insanı yardım noktasındaki duruşunu göstermek amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından 'Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' başlıklı uluslararası konferans düzenlenecek. Alanında önde gelen yerli ve yabancı bilim insanları ile uzmanların katılacağı konferans, 22-24 Şubat 2021 tarihleri arasında DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Covid-19 salgın tedbirlerine uygun olarak planlanan bilimsel konferansın açılışını ise 22 Şubat 2021'de İzmir'de bulunacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Konferans hakkında açıklama yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bütün hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Geçen yıl aynı tarihlerde düzenlemeyi planladığımız etkinliğimizi, salgın nedeniyle iptal etmek zorunda kalmıştık. Bu sene ise pandemi kurallarına uygun olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile bilimsel etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Konferansımıza, hukuk, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, kadın çalışmaları, kültürel çalışmalar, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji ve tarih gibi farklı disiplinlerde çalışan yerli ve yabancı bilim insanları katılacak. Üç gün boyunca devam edecek etkinlikte, göç olgusunu kapsamlı şekilde ele almayı, ortaya koyulan fikir ve paylaşımların sosyal politikaların oluşturulmasında ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde referans olmasını hedefliyoruz" dedi.Konferansın uluslararası nitelikte olmasının konunun farklı noktalardan ele alınması açısında önemli olduğunu vurgulayan Rektör Hotar, "Bulunduğumuz coğrafyada göçmen, sığınmacı ve mülteci gibi kavramlar, aslında hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bizler de buradan hareketle can güvenliği veya siyasi baskı gibi sebeplerle yurtlarından ayrılmak zorunda kalan veya bırakılan insanların yaşadıkları sıkıntıların, göç edilen ülkede ortaya çıkan sosyal ve hukuki sorunların, bilimsel veriler ışığında ele alınması gerektiğini düşündük. Böylece dünyanın farklı bölgelerindeki benzer sorunları da dikkate aldığımızda, uluslararası bir konferansın düzenlenmesinin doğru bir adım olacağına karar verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle bu etkinliğimizi planladık" diye konuştu.'CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"Konferansta açıklanan araştırma, fikir, bulgu ve çalışmaları bir araya getirerek yayın haline dönüştüreceklerini de aktaran Rektör Hotar, "Güzel kentimiz ve üniversitemiz ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz bu etkinliğe, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın da ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Buradan elde ettiğimiz sonuçları ise yayına dönüştürerek araştırmacıların hizmetine sunacağız. Konferansımızın düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen ve teşrifleriyle bizleri onurlandıracak olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

Konferansa E-Kampüs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Paola Todini, Al-Quds Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Ahmad Khashans, Al-Balqa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Saad Al-Basheer, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nden Prof. Dr. Farid Sufian Bin Shuaib, Lebanese Kanada Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehssen Macary, Sofya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Maria Petrova, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Yaser Tai-Hsiang Cheng, Djelfa Ziane Achour Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aissa Maizza gibi dünyaca ünlü bilim insanları katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı