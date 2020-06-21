Uluslararası Göç Filmleri Festivali sona erdi
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Uluslararası Göç Filmleri Festivali sona erdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göçün korkulacak bir şey olmadığını, göçün sırt çeviremeyeceğimiz dramları ve trajedileri olduğunu, medeniyetimizin her noktasında göçten izler olduğunu, göçün umutla başladığını ve gittiği yere de umut götürdüğünü anlatmaya çalıştık." dedi.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali sona erdi
21.06.2020 20:31 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göçün korkulacak bir şey olmadığını, göçün sırt çeviremeyeceğimiz dramları ve trajedileri olduğunu, medeniyetimizin her noktasında göçten izler olduğunu, göçün umutla başladığını ve gittiği yere de umut götürdüğünü anlatmaya çalıştık." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin (UGFF) 3D sanal stüdyoda gerçekleştirilen online kapanış törenine katılan Bakan Soylu, Uluslararası Göç Filmleri Festivali gibi güzel bir fikrin güzel bir etkinliğe dönüştüğü sıra dışı bir süreci yaşamanın mutlululuğunu paylaştı.

Küresel bir salgının tam da insanlığın moralini bozduğu bir dönemde,

gücünü umuttan alan bir yolculuğun, göçün film festivalini yapmanın, çok özel ve anlamlı olduğunu dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Suriye kaynaklı göçün başladığı 2011 yılından beri anlatamadığımız,

daha doğrusu anlatıp hissettiremediğimiz pek çok duyguyu,

bu sayede anlatabilmiş ve hissettirebilmiş olduğumuzu ümit ediyorum. Göçün korkulacak bir şey olmadığını, göçün sırt çeviremeyeceğimiz dramları ve trajedileri olduğunu, medeniyetimizin her noktasında göçten izler olduğunu, göçün umutla başladığını ve gittiği yere de umut götürdüğünü anlatmaya çalıştık."

Süleyman Soylu, bu festivalin, uzun metraj, kısa film ve belgesel kategorilerinde toplam 45 filmin bir araya getirildiği, ustalık sınıflarının, atölyelerin, söyleşilerin, sanal sergilerin ve birçok ilklerin bir araya geldiği sıradan bir sinema etkinliği olmadığını vurguladı.

Bu etkinliğin bir mesajı, hatırda kalacak bir cümlesi olması gerektiğini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"İşte bana sorarsanız, bu festivalin mesajı 'göçten korkma' olmalıdır. Binlerce yıldır var olan göçün bugün bir sorun olarak algılanmasının sebebi,

göçe karşı birtakım gereksiz ön yargılar ve o anlamsız korkulardır. Bu filmlerin de göçün kendisinin de anlatmak istediği,

bu korkuların yersiz olduğudur. Bu filmler, bize dünyada yalnız yaşamadığımızı, başka insanların da hayatlarımıza katabileceği güzellikler olduğu ve aslında dünyada hepimizin birer göçmen olduğumuzu anlatmıştır. Dünyadaki herkes bu filmleri izleyemedi ama bizler izledik. Dolayısıyla, artık buradan aldığımız mesajı dünyaya yaymak,

düşüncelerimize, davranışlarımıza ve ifadelerimize yansıtmayı artık bir misyon olarak bize yüklenmiştir. Dijital teknoloji sayesinde, yaklaşık 12 bin yıllık Göbeklitepe ile 4500 yıllık Stonehenge'de aynı anda olabiliyorsak,

insanlık çok büyük yol katetmiş demektir. Bu yolculuğu tek ve büyük bir göç olarak görüp

medeniyetimizi taçlandırmak, bize uzak olmamalıdır."

Bakan Soylu, konuşmasının sonunda 21. yüzyılın en önemli meselesine sanatın ve sinemanın gücüyle merhametten yana taraf olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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