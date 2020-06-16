Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde "Kızılay Filmleri"konuşuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde "Kızılay Filmleri"konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Live Talk" söyleşilerinin konuğu Kızılay Yapım Sorumlusu Fatih İşçi oldu.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde
16.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:56

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Live Talk" söyleşilerinin konuğu Kızılay Yapım Sorumlusu Fatih İşçi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivalin Instagram hesabı üzerinden yayınlanan "Kızılay Filmleri" başlıklı etkinliğin moderatörlüğünü Rıza Oylum üstlendi.

İşçi, festivalde "Kısa Göç İzlenimleri" kategorisi altında Kızılayın yapımlarına destek verdiği "Üç Kadın", "Samir'in Rüyası" ve "Mutfak" filmlerinin yer aldığını aktararak, "İnsan ızdırabının yaşandığı pek çok ülkede çalışmalar yaptığımız için hem o bölgelerdeki çalışmalarımızı görüntüledik hem de bir anlamda insan hikayelerine odaklandık." dedi.

Fatih İşçi, üç film hakkında da bilgilendirmede bulunurken, filmlerin yapım aşamasında yaşadıkları zorluklar ve karakterlerin hikayeleri hakkında detayları anlattı.

Yolun kendisi için önemli bir metafor olduğuna değinen İşçi, "Yol, öğretir, büyütür ve olgunlaştırır. Yoldayken ne çıktığınız noktadasınızdır ne de vardığını noktada. Aslında yolda olmak kendi başına bir hedeftir. Ben yola çıkıyorum dediğinizde neyle karşılaşacağınızı bilmeden bir maceraya atılmış oluyorsunuz. Konforlu hayatlar içerisinden ayrışan bir duruma sokuyorsunuz kendinizi. Konforlu hayattan sıyrılmak çoğu zaman kolay olmaz." açıklamasında bulundu.

"Afrika'da her gece açlıktan bir çocuğu yitiriyoruz"

Film gösterimlerinden sonra "Böyle şeyler var mıymış?" şeklinde tepkiler aldığını belirten İşçi, şunları anlattı:

"Biz konformist hayatlarımızda bunu çok hissedemiyoruz ama Afrika'da her gece açlıktan bir çocuğu yitiriyoruz. Bu inanılmaz bir gerçek. Bununla ilgili insan ister istemez sorumlu tutuyor kendisini. Dünyanın öbür bir ucunda olan şeyi bile artık kolaylıkla görebiliyor, erişebiliyoruz. İnsan ızdırabıyla ilgili çok fazla hikaye var ve biz enerjimiz yettikçe bunları insanlara aktarmak istiyoruz."

İşçi, Kızılay'ın faaliyetlerine katkı sunmak isteyen gençlere tavsiyeleri olduğunu ifade ederek, "Özellikle Kızılay olarak çok güzel bir yapımız aktif durumda çalışmalarına devam ediyor. Genç Kızılay ve gönüllülük müdürlüğümüzde genç arkadaşlarımız bütün projelerimizde yer alabiliyorlar. Mesela şu an bildiğiniz gibi Bingöl'de deprem sonrası yardım faaliyetleri devam ediyor. Ekiplerimiz orada çalışmalar yapıyorlar. Ama aynı zamanda pek çok gönüllü arkadaşımız orada çalışmalar yürütüyorlar. İnternet sitesinden başvurularını yapıp alanda gönüllü olarak arkadaşlarımız bize katılabilirler. Yapabilecek bir şeyleri olan herkesin desteğine ihtiyacımız var ve her zaman kapımız açık." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığına, festival komitesine ve emeği geçen herkese teşekkür eden İşçi, "Böyle festivallerin devamının gelmesi, sürekliliğinin olması hatta çeşitlenerek artması beklentisi içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı Haber
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor Haber
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diyerek bağırdı
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Esed'in başı ekonomik dertte, halk yiyecek sıkıntısı çekiyor
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi...
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Caner Erkin Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Türk Ateş Kadın
Şu an buradasınız: Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde "Kızılay Filmleri"konuşuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 19:43:22. #1.15#
title