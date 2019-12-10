Uluslararası Göç Filmleri Festivali Institut français Türkiye'de

10.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:01

Institut français Türkiye ve IOM (BM Uluslararası Göç Örgütü) işbirliği ile Uluslararası Göçmenler Günü çerçevesinde düzenlenen film festivali 14 Aralık'ta Institut français Ankara'da, 16 Aralık'ta Institut français İzmir'de ve 17 Aralık'ta da Institut français İstanbul'da gerçekleşecek.

Festival dolayısıyla Institut français Ankara salonunda sergilenecek Resilient Communities adlı göç konulu fotoğraf sergisinin açılışı ise 13 Aralık saat 18 :30'da IOM Türkiye Şefi Lado Gvilava tarafından yapılacak.

BM Göç Örgütü kısa adıyla IOM tarafından dünya çapında ortak bir takvimde gerçekleştirilen Uluslararası Göç Filmleri Festivali, göçe dair umutları, zorlukları ve göçmenlerin yeni yaşam alanlarına sağladıkları özgün katkıları anlatan filmleri ve belgeselleri seyirciyle buluşturuyor.

Sinema ve göç, kendileri de göçmen olan film yapımcılarının hareket halindeki dünyayı betimleyen filmler yapmasıyla bir asırdır süregelen büyülü bir bağa sahiptir. Söz konusu filmler, göçmenlerin çarpıcı, hüzünlü ve kimi zaman da komik hikayelerini hemen her kültürden insana aktarmış, onların kalplerine dokunmuştur. Günümüzün en güncel konularından biri olan göç üzerine daha detaylı bir diyalog için Institut français'de gerçekleştirilecek gösterimleri kaçırmayın.

Kaynak: Bültenler