Uluslararası Göç Filmleri Festivali "artırılmış gerçeklik" ile açılış yapacak
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Uluslararası Göç Filmleri Festivali "artırılmış gerçeklik" ile açılış yapacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali (UGFF), pazar günü başlayacak.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali
12.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:40

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali (UGFF), pazar günü başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalin açılış ve kapanış törenleri, fotoğraf gerçekliğine en yakın görüntüyü sunan gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda gerçekleştirilecek.

- Gaziantep'teki Mecidiye Han, İngiltere'deki Stonehenge Anıtı ile Göbeklitepe'den sanal sahne yapılacak

Gaziantep'te yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen festivalin açılışı, "Artırılmış gerçeklik" teknolojisiyle sanal olarak oluşturulacak Gaziantep'teki tarihi Mecidiye Han'da yapılacak.

Kapanış ise İngiltere'deki Stonehenge Anıtı ile Göbeklitepe'nin dijital olarak harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede düzenlenecek.

Tören, organizasyonun mimarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sanal olarak Mecidiye Han'dan birlikte yapacakları açılış konuşmalarıyla başlayacak. Böylece dünyada ilk kez uluslararası bir etkinlik "artırılmış gerçeklikle" izleyiciyle buluşmuş olacak.

Sürpriz isimlere "Onur Ödülü" ve "Sınırsız İyilik Ödülü"

Yeni nesil açılış töreninde dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı jüri ile "Uluslararası Uzun Metraj", "Unicef Uluslararası Kısa Film" ve "Aynı Gemi Kısa Film" olmak üzere üç kategoride yarışacak filmler de tanıtılacak.

Pek çok ilkin yaşanacağı törende Oscarlı bir oyuncuya "Onur Ödülü", bir başka oyuncuya ise "Sınırsız İyilik Ödülü" verilecek.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin açılış töreninde, farklı ülkelerden 20'den fazla sanatçının dijital olarak bir araya geldiği ve "Gaziantep Yolunda" türküsünü özel enstrümanlar ile seslendirdiği "Göçün Sesi" performansı da sahnelenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü, İçişleri Bakanlığının tam da böyle bir dönemde teknoloji kullanımında öncü ve örnek olacak çok önemli bir uygulamaya imza attığını belirtti.

Tütüncü, festivalin sunum etkinliğine değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de, Türk yazılımcılar tarafından üretilen yeni nesil bir teknoloji aracılığıyla, dünyada ilk kez, sanal ortamda hazırlanmasına rağmen gerçeğinden ayırt edilemeyecek kalitede bir festival sunumu gerçekleştirdik. Teknolojik imkanları çok iyi kullanan İçişleri Bakanlığı, festivalin içeriğini de aynı şekilde zenginleştirdi. Basın lansmanında detaylı bir şekilde bahsedilen içerikler arasında VR ve web ara yüzünde farklı konumlandırma teknolojisiyle hazırlanan sergiler, Gaziantep Mecidiye Han'da sanal olarak kurgulanan ve gerçeğinden ayırt edemeyeceğimiz açılış töreni, yine sürpriz bir tasarım ve konumlandırma ile İngiltere'de yapılması planlanan bir kapanış töreni bulunuyor. Tüm bu yenilikler ve daha pek çok farklı içerik hakkında detaylı bilgi için 14-21 Haziran tarihleri arasında migrationff.com sitesini ve TV ekranlarından festivali takip etmeyi unutmayın."

Kaynak: AA

Manşet

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