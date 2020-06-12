Uluslararası Göç Filmleri Festivali İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 14-21 Haziran'da çevrim içi düzenlenecek Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ni, vatandaşların online platformda Migration FF üzerinden...

İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 14-21 Haziran'da çevrim içi düzenlenecek Uluslararası Göç Filmleri Festivali'ni, vatandaşların online platformda Migration FF üzerinden takip edebileceğini bildirdi.

Dorkaç, yaptığı yazılı açıklamada, "Göç ve Medeniyet" temalı 50'den fazla filmin gösterileceği Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin 14-21 Haziran'da milyonlarca göçmene kucak açan Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Yerli ve yabancı yüzlerce sinemacı, basın mensubu, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve akademisyenleri ağırlayacak festivalin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle online platformda yapılacağını belirten Dorkaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Göç Filmleri Festivali herkesi, insanlığın ortak kaderi göçün medeniyete katkılarını, toplumlar arası kültürel etkilerini ve uyum süreçlerini yeniden anlamaya değerlendirmeye davet edecek. İnsanlığın gündeminden düşmeyen göç olgusuna ayna tutacak festivali online platformda tüm halkımız Migration FF üzerinden takip edebilir."

Kaynak: AA