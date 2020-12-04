Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye Programı gençleri 2021'de 200 bin saat gönüllülük yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye Programı gençleri 2021'de 200 bin saat gönüllülük yapacak

04.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:29
Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye Programı gençleri 2021'de 200 bin saat gönüllülük yapacak

Akfen Holding'in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çatısı altında Türkiye'de 2001 yılından bu yana çeşitli okullarda uygulanan ve yaklaşık 20 bin gence ulaşan Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye programı 2021 yılında 200 bin saatlik gönüllü hizmete...

Akfen Holding'in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çatısı altında Türkiye'de 2001 yılından bu yana çeşitli okullarda uygulanan ve yaklaşık 20 bin gence ulaşan Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye programı 2021 yılında 200 bin saatlik gönüllü hizmete ulaşmayı hedefliyor.

Akfen Holding'ten yapılan açıklamada, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nün çeşitli etkinliklerle kutlandığı kaydedildi. Açıklamaya göre, yaklaşık 20 bin gence ulaşan Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye programı üyesi ve yaşları 14 ile 24 arasında değişen gençler de 2020 yılında, "uzaktan" huzurevi ziyaretleri yaparak video konferans yöntemiyle yaşlılara kitap okuyup iletişim kurarken, engelli gençlerle online platformlarda vakit geçirdiler ve ekonomik yetersizlikleri olan çocuk ve gençlere online platformlar üzerinden İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri gibi derslerinde yardımcı oldular.

Gençler, fiziki gönüllülük kapsamında ise hayvan barınaklarına mama yardımında bulunup kendi mahallelerindeki sokak hayvanlarını besledi ve çevre temizliği faaliyetleri yürüttüler.

Ödül programı kapsamında tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilen söz konusu faaliyetler, herhangi bir denetleme ya da zorunluluk dışında gençlerin tamamen içlerinden gelerek kendilerine yaptıkları bir yatırım olarak öne çıktı.

"Salgın nedeniyle 'uzaktan gönüllülük' uygulamasını başlattık"

???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, tüm dünyayı sarsan pandemi dolayısıyla, Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye kapsamındaki gönüllülük faaliyetlerinde, gençlerin "uzaktan" da gerçekleştirebilecekleri düşüncesi doğrultusunda güncelleme yapıldığını belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"2019 yılı Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından Bakanlık olarak "Gönüllülük Yılı" ilan edildi. Önemli ölçüde farkındalığı arttıran bu uygulama sonrasında koronavirüs salgını devreye girdi ve istenilen sonuçları elde edemedik. Biz de Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye kapsamında gönüllü faaliyetlerimizde yeniliğe giderek 'uzaktan gönüllülük' uygulamasını başlattık. 2021 yılı sonuna kadar 200 bin saatin üzerine çıkmayı hedefliyoruz."???????

Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye Programı gençleri 2021'de 200 bin saat gönüllülük yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

İlgili Haberler

Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti
20 yıllık hayaline devletin 200 bin TL desteğiyle kavuştu
20 yıllık hayaline devletin 200 bin TL desteğiyle kavuştu
Girişimcilik fikrine 200 bin TL hibe ve şirket kurma desteği
Girişimcilik fikrine 200 bin TL hibe ve şirket kurma desteği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Osman Kavala Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Ajda Pekkan Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Sörloth Okan Buruk Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak Uefa Bursa Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye Programı gençleri 2021'de 200 bin saat gönüllülük yapacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 14:33:20. #1.15#
title