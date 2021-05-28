Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası'nda ilk gün 17 milli güreşçi finalde
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Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası'nda ilk gün 17 milli güreşçi finalde

Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası'nda ilk gün 17 milli güreşçi finalde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan 23'üncü Uluslararası Gençler Şampiyonlar turnuvası İstanbul'da başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan 23'üncü Uluslararası Gençler Şampiyonlar turnuvası İstanbul'da başladı.

Yaklaşık 300 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde serbest stilde 57-65-74-86-97 kg, grekoromen stilde 55-63-72-82-97 kg ve kadınlarda 50-55-59-65-72 kg eleme çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

Turnuvada 17 milli sporcu finale yükselerek altın madalya için güreşmeye hak kazanırken, 5 güreşçi de bronz madalya kazanmak için mindere çıkacak. Kadınlar 50 kg'de Zerda Demir ve Zehra Demirhan tüm rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Ayrıca 55 kg'de Melda Dernekçi Kazak Nilufar Raimova ile, 59 kg'de Selvi İlyasoğlu Kırgız Sezim Zhumonazarova ile, 65 kg'de Sude Berdan Polonyalı Zuzanng Woczynska ile, 72 kg'de Nazar Batır, Kazak Aleksandra Zaitceva ile finalde karşı karşıya gelecek. Serbest stilde 57 kg'de Ahmet Karavus ve Muhammet Karavus tüm rakiplerini yenerek finalde birbirlerine rakip oldu. 65 kg'de Özgur Gök Gürcü Gigi Kurkhuli ile, 74 kg'de Taner Garip Gürcü Luka Mariamidze ile, 97 kg'de Mucahit Çelik bir diğer milli sporcu Polat Polatcı ile finalde altın madalya için karşı karşıya gelecek.Grekoremen stilde ise 55 kg'de Emin Cakır İranlı Amirreza Degbozorgi  ile, 63 kg'de Ismail Oruçoğlu İranlı Iman Mohammadi ile, 72 kg'de Lezgin Ceki İranlı Amir Abdi ile, 82 kg'de Samet Yaldıran İranlı Mohammad Naghousi ile, 97 kg'de Osman Ayaydın İran'dan Morteza Alghosi ile altın madalya mücadelesi verecek.

Kadınlar 50 kg'de Esma Akkaya Polonya'dan Monika Boronsovs ile, 65 kg'de Yağmur Çakmak  İsviçre'den Mriyam Loetscher ile, 55 kg'de Songül Alpkaya, 59 kg'de Neslihan Nurkoç ve  serbest stil 74 kg'de Halit Ozmuş repesajdan gelecek olan rakipleriyle bronz madalya mücadelesi verecek.


Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası'nda ilk gün 17 milli güreşçi finalde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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