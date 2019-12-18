Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, Ankara'da sona erdi
Dünya ve Avrupa Gençler Badminton Turnuvasına puan veren Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, Ankara'da sona erdi.
Dünya ve Avrupa Gençler Badminton Turnuvasına puan veren Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, Ankara'da sona erdi.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre federasyonun olimpiyat hazırlık merkezinde düzenlenen ve 3 gün süren organizasyonda 13 ülkeden 242 sporcu 5 kategoride madalya mücadelesi verdi.
Turnuvada ay-yıldızlı sporcular 2 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 12 madalya elde etti.
Organizasyonda dereceye giren milli badmintoncular şunlar:
Tek Erkekler: 3. Sezgin Kelebek, 3. Nurullah Saraç
Tek Kadınlar: 2. Zeynep Akdeniz, 3. Ayça Özgür
Çift Erkekler: 2. Sezgin Kelebek-Hilmican Şimşek, 3. Hasan Berkay Günbaz-Nurullah Saraç
Çift Kadınlar: 1. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin, 2. Şevval Naz Işık-Başak Seven, 3. Bahar Sabancı-Nisanur Tuncer, 3. Azime Serttaş-İrem Uysal
Karışık Çiftler: 1. Taha Emirhan Budak-Yasemen Bektaş 2. Semih Özgür Doğruer-Edanur Alan