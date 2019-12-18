18.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:28

Dünya ve Avrupa Gençler Badminton Turnuvasına puan veren Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, Ankara'da sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre federasyonun olimpiyat hazırlık merkezinde düzenlenen ve 3 gün süren organizasyonda 13 ülkeden 242 sporcu 5 kategoride madalya mücadelesi verdi.

Turnuvada ay-yıldızlı sporcular 2 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 12 madalya elde etti.

Organizasyonda dereceye giren milli badmintoncular şunlar:

Tek Erkekler: 3. Sezgin Kelebek, 3. Nurullah Saraç

Tek Kadınlar: 2. Zeynep Akdeniz, 3. Ayça Özgür

Çift Erkekler: 2. Sezgin Kelebek-Hilmican Şimşek, 3. Hasan Berkay Günbaz-Nurullah Saraç

Çift Kadınlar: 1. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin, 2. Şevval Naz Işık-Başak Seven, 3. Bahar Sabancı-Nisanur Tuncer, 3. Azime Serttaş-İrem Uysal

Karışık Çiftler: 1. Taha Emirhan Budak-Yasemen Bektaş 2. Semih Özgür Doğruer-Edanur Alan

Kaynak: AA