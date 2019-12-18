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Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, Ankara'da sona erdi

Dünya ve Avrupa Gençler Badminton Turnuvasına puan veren Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, Ankara'da sona erdi.

18.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:28
Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, Ankara'da sona erdi

Dünya ve Avrupa Gençler Badminton Turnuvasına puan veren Uluslararası Gençler Badminton Turnuvası, 'da sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre federasyonun olimpiyat hazırlık merkezinde düzenlenen ve 3 gün süren organizasyonda 13 ülkeden 242 sporcu 5 kategoride madalya mücadelesi verdi.

Turnuvada ay-yıldızlı sporcular 2 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 12 madalya elde etti.

Organizasyonda dereceye giren milli badmintoncular şunlar:

Tek Erkekler: 3. Sezgin Kelebek, 3. Nurullah Saraç

Tek Kadınlar: 2. Zeynep Akdeniz, 3. Ayça Özgür

Çift Erkekler: 2. Sezgin Kelebek-Hilmican Şimşek, 3. Hasan Berkay Günbaz-Nurullah Saraç

Çift Kadınlar: 1. Yasemen Bektaş-Cansu Erçetin, 2. Şevval Naz Işık-Başak Seven, 3. Bahar Sabancı-Nisanur Tuncer, 3. Azime Serttaş-İrem Uysal

Karışık Çiftler: 1. Taha Emirhan Budak-Yasemen Bektaş 2. Semih Özgür Doğruer-Edanur Alan

Kaynak: AA
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