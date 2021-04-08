Uluslararası Genç İşadamları Kongresi

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, geleceğin dünyasındaki değişimleri stratejist üst yöneticilerin (CEO) yöneteceğini belirterek, "Tam teçhizatlı bir yönetim şefi olacak gençlere ihtiyacımız var." dedi.

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, geleceğin dünyasındaki değişimleri stratejist üst yöneticilerin (CEO) yöneteceğini belirterek, "Tam teçhizatlı bir yönetim şefi olacak gençlere ihtiyacımız var." dedi.

Genç MÜSİAD tarafından "Yarını Bugünden Fark Et" temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK) Uluslararası Genç İşadamları Kongresi başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Kaan, küresel salgının iş hayatında yol açtığı değişimlerden ve sunduğu yeni iş yapma modellerinden bahsederek, Kovid-19'un, kendi kendine yetebilmenin önemini, yeni üretim, tüketim ve yaşam modellerini dikte ettiğini söyledi.

Önceleri bu koşullara uyum sağlamada zorlanılsa da bugün yavaş yavaş hayatın rutin akışının bir parçası haline geldiğini dile getiren Kaan, uzaktan çalışma sisteminin batıda neredeyse tamamen yerleşmeye başladığını anlattı.

Kaan, gelecekte yaşanması muhtemel tehditlere ve bu tehditlerin üretime olası olumsuz etkilerine değinerek, "Üretimi kesmeden, aksatmadan; üretimi insan doğasının bir parçası haline getirerek ve enerjiden yatırım sermayesine kadar, kendi kendine yetebilen üretim ve ticaret üsleri kurmamız gerekmektedir." dedi.

Türkiye'nin, tarım konusunda kendine yeten bir ülke statüsüne çıkaracak akıllı tarım stratejilerini hayata geçirmek zorunda olduklarının altını çizerek, bu kapsamda hayata geçirilen MÜSİAD Akıllı Tarım Kent Projesi'nden bahsetti.

Kaan, geleceğin dünyasında yatırımın dilinin, yönteminin, diplomasisinin, tanımının ve jargonunun değişmeye başladığını, artık yatırımcının parasının değerleneceği her ülkeye yatırım yapabildiğini belirterek, farklı ülkelere yatırımlar dağıtılarak riskin satın alındığı doğrudan yatırım sepetinin oluşturulduğunu bildirdi.

Bir ülkenin kaynakları ile diğer ülkenin finansörlerini buluşturarak yatırımın bir sonraki ayağını ana ülkeye doğru akıtmanın önemine değinen Kaan, "sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani geleceğin yatırım stratejisini belirlemek isteyen Türkiye, sadece kendi ülkesine yatırım çekmekle kalmayıp, aynı zamanda ülke dataları arasında eşleştirme yaparak finansör ile kaynağı bir araya getirip, bu işin ticaretini de yapabilir. Bu ajans sistemi, devlet eliyle kontrol edilebilecek bir yapı değildir, burada gönüllü ateşeler ve sermaye örgütleri devreye girecektir. Bunun dışında Türkiye; Özbekistan, Kazakistan, Mısır, Kuzey Afrika, Orta Afrika ve hatta Suriye gibi toprak ve kaynak zengini ülkelere bazal üretimini kaydırarak sanayileştirme politikasını kendi topraklarında yapabilir. Böylece katma değeri yüksek ürünlerin ve yüksek teknoloji üretimi endüstrinin, geleceği adına daha verimli kullanabilir."

"Geleceğin dünyasındaki değişimleri stratejist CEO'lar yönetecek"

Geleceğin dünyasındaki değişimleri stratejist üst yöneticilerin (CEO) yöneteceğini dile getiren Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yani şirketinin hem strateji belirleyen danışmanı, hem tüm üretim ya da çalışma süreçlerinden haberdar olan her departmanın görev ve sorumluluklarına ve yaptığı işlere haiz olan, denetimi sürekli tutan, dış alemdeki değişimlere kurumunu, hemen adapte edebilen, dış paydaşlar ile olan bağlantılarda kurumu adına inisiyatif alabilen, çok disiplinli bir eğitimden geçmiş, hukuki prosedürlerden mali tablolara kadar, her türlü yönetsel süreçlerin yanında teknik ve teknolojik değişimleri de yakından takip edecek ve bunların çalışma ve işleme sistematiğini bilecek; sözün özü tam teçhizatlı bir yönetim şefi olacak gençlere ihtiyacımız var."

Kaan, aynı zamanda dil becerisi, belagat, ikna teknikleri, toplantı ve stres yönetimi, devlet ve bürokrasi işleyişi, becerilerine sahip, insanı önceleyen, çalışanlarına yakın, empati kuran kısaca patrona iş bırakmayan genç ve zinde dimağlara ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.

Stratejist CEO konusunda çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kaan, çünkü geleceği yönetecek liderler olmadığı sürece' geleceğin dünyasında kurulan hayallerin askıda kalacağını sözlerine ekledi.

"Farklı bakış açılarıyla gündeme taşımayı hedefliyoruz"

Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal, Türk gençliğinin donanım ve kalitesini yükseltmek, ülke ekonomisine, toplumun sosyo-kültürel yapısına faydalı olabilme gayesiyle Türk gençleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını söyledi.

Bu amaç uğrunda 7'ncisini gerçekleştirdikleri kongreyle dünyanın önemli girişimcilerini ve fikir önderlerini yeni neslin vizyonuyla buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Akbal, "Kongremiz, geleceğimizi, ülkemizi ve girişim ekosistemimizi çok daha güçlü bir şekilde tasarlamanın yol haritalarını geliştiriyor. Tecrübe sahibi isimleri, yeni neslin fikirleri ve bakış açıları ile bir araya getiriyor." dedi.

Akbal, UGİK'in "Yarını Bugünden Fark Et" temasına değinerek, "Üretimin, finansın, rekabetin ve işin geleceğini değerlendireceğimiz bu önemli buluşmada, içinde bulunduğumuz yeni dönemin insan odaklı değişim dinamiklerini, yenilikçi formlarını ve ekonomimize güç katacak fikirlerini farklı bakış açılarıyla gündeme taşımayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

"Ekonomimiz için katma değer oluşturacak yeni fikirleri gündeme taşıyoruz"

Akbal, yeni dünyada; ekonomik, sosyal ve çevresel sistemlerin dayanıklılığına odaklanarak, yenilenme adımlarını atmaları gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yenilenme adımları, üretimden finansa, rekabetten iş modellerine kadar tüm alanları kapsıyor. Dijitalleşme, yeni çalışma modelleri, mobilite, yapay zeka, insan odaklılık bugün yaşadığımız değişimi tetikleyen unsurlardan sadece birkaçı. Çalışma modellerinin esnekleştiği, yeni iş alanlarının ortaya çıktığı, girişimci bakış açısının her zamankinden daha fazla önem kazandığı, yeni mesleklerin oluştuğu bir çağa doğru ilerliyoruz. Geleceği şekillendireceğini ön gördüğümüz ya da ön göremediğimiz tüm iş alanlarının tohumlarını aslında bugün atıyoruz."

Akbal, kongrede; Türkiye'nin yatırım stratejisi, yeni nesil çalışma modelleri, risk sermayesi, teknoloji ekosistemi, Afrika gibi yeni yatırım ve iş fırsatları sunan pazarlar başta olmak üzere, insan odaklı değişim dinamiklerini ve Türk ekonomisi için katma değer oluşturacak yeni fikirleri gündeme taşımayı hedeflediklerini anlattı.

Gelecek dönemde refahın paylaşıldığı, şeffaf ve sürdürülebilir piyasalar kurmaları gerektiğini kaydeden Akbal, "Yakın gelecekte ekonomisi çok daha güçlü, kalkınmış, müreffeh bir Türkiye için bugünden hazırlanmalıyız." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan