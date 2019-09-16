Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin ardından

16.09.2019 12:20

Gaziantep'te bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali, yabancı ülkelerden gelen şeflerin workshopları ve amatörlerin katıldığı yemek yarışmalarıyla dolu dolu geçti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde düzenlediği festival sona erdi.

Ziyaretçiler festivalde düzenlenen yarışmalar, paneller, atölye çalışmaları ve konserlerle hem eğlendi hem bilgilendi.

Gün boyu süren etkinliklerle tarihinin en canlı ve hareketli günlerine ev sahipliği yapan Festival Park'a gelen binlerce ziyaretçi, 4 günü dolu dolu geçirdi.

Festivalin gündüz bölümünde kurulan Gaziantep Lezzetler Sokağı, El Sanatları ve Ahiler Sokağı, kurum ve halk stantları, çocuk animatörleriyle çocuk oyun alanları ve fotoğraf çekim alanlarını dolaşan ziyaretçiler, Michelin yıldızlı şeflerin workshop programını kaçırmadı.

Festivalin akşam bölümünde sevilen şarkıcıların konserleriyle coşku doruğa çıktı.

Festivalde uzmanların sunumlarıyla düzenlenen panellerde, yöresel yemeklerin önemine dikkat çekildi, Gaziantep yemeklerinin lezzeti ve insan sağlığına etkileri anlatıldı, doğal beslenmenin yararları ele alındı.

Bu kapsamda festivalin son gününde, "Dilara Koçak'la Gelecek Gelenekte", "Ömür Gedik'le Sinema ve Müzikte, Yemek ve Sofralar", "Ender Saraç'la Gaziantep Yemekleri ve Şifa" konulu paneller ilgiyle izlendi.

Festival kapsamında organize edilen yarışmalarda, gerek profesyoneller, gerekse amatör aşçılar, dereceye girmek için amansız bir yarışa girdi, farklı damak tadına sahip jüriyi etkilemeye çalıştı.

Üç kişilik ekipten oluşan "Local Chef Üniversiteliler Yarışıyor" adlı yarışmada ipi göğüsleyen İstanbul Özyeğin Üniversitesini, İstanbul Gelişim Üniversitesinden ve Gaziantep Üniversitesinden gençler izledi. Yarışmada, Akdeniz Üniversitesi dördüncü olurken, Emine Göğüş ödülünü almaya hak kazandı.

Local Şef Uluslararası Mutfak Yarışması'nda Barcelona Le Meridien, Hotel Palacio Tondon ile İstanbul Fairmont Hotel'de çalışan şefler dereceye girdi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, organizasyonda yer alan herkese destekleri için teşekkür ederek, "Çok güzel bir proje ile Gaziantep'in adını duyurduk. İnanıyorum ki ikincisi düzenlenen GastroAntep Festivali, Gaziantep'in değerlerine değer kattı. Başkan Şahin ve tüm ekibini başarılarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Onur konuğu olarak festivale katılan Masterchef Mehmet Yalçınkaya ise Gaziantep'in her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası bir çizgide, şehir her geçen gün adından daha sık bahsettirmeye başladı. Gaziantep'e lezzet, tanıtım anlamında nasıl bir yardım yapabileceğimiz hakkında elimizden geleni yapıyoruz. Birçok ülkeyi temsil eden alanında tanınan isimler bu projede buluştu. Bu proje Gaziantep için çok önemli bir dönemeç niteliği taşıyor."

Masterchef Somer Sivrioğlu ise GastroAntep Festivali'nin Gaziantep ve bölge çerçevesinde kendilerine, ülkeye ciddi katkıları olduğunu anlatarak, "Bu katkılar artarak devam edecektir. 4 yıl önce çıkmış olan bir kitabım var. Uluslararası alanda birçok dile çevrildi ve ödüller aldı. Kitabımı okuyan herkes genelde beni Gaziantepli zannediyor. Kitapta daha çok Gaziantep'in lezzetlerinden bahsediyorum. Kitabım hakkında şimdiye kadar çok olumlu geri bildirimler aldım. Bu noktada bana kalırsa GastroAntep, geç kalınmış bir proje. Bu ülkenin gastronomisinin, şah damarının, kalbinin attığı yer Gaziantep." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA