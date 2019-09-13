Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (2)

13.09.2019 00:35

Gaziantep'in, "dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olması" hedefiyle düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında yemekler yapıldı ve aşçılar tarafından görsel şovlar düzenlendi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve vatandaşlar, festival kapsamında düzenlenen kortej yürüşünde buluştu. Gaziantep Kalesi altından başlayan yürüyüş Balıklı Caddesi'nde sona erdi.

Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşün ardından Festival Parkı'nda kurulan standlarda ziyaretçiler için yemekler pişirildi, aşçılar görsel şov yaptı. Ziyaretçilerin ilgisini çeken gösteriler sırasında katılımcılara ikramda bulunuldu.

Festivalde dünyaca ünlü şefler, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, gurmeler, gastronomi yazarları ve Gaziantepli tarım üreticileri de yer aldı.

"Tıpkı hayat gibi acı da var, tatlı da var"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Festival Parkı'nda düzenlenen açılış töreninde, Gaziantep'in bir medeniyet şehri olarak binlerce yıllık kültürüyle, turizmiyle ve tarihiyle insanlığa çok büyük miraslar bıraktığını söyledi.

Kentin kültürel zenginliklerine dikkati çeken Gül, şöyle konuştu:

"Gaziantep her alanda olduğu gibi gastronomi alanında da dünyanın damak tadına dokunarak lezzet öncülüğünü gerçekleştirmiştir. Gaziantep, Mezopotamya'da tüm kültürlerin ve medeniyetlerin birçok özelliğini barındırmış ve korumuştur. Bugün dünyanın birçok yerinde Gaziantep, ülkemizi en güzel şekilde tanıtmaktadır. Sanayisiyle, istihdamıyla ve yine gastronomi alanında da Gaziantep, Türkiye'nin marka değerini artıran örnek bir şehirdir. Hem tatlısıyla hem acısıyla Gaziantep tüm dünyanın ağız tadıdır. Tıpkı hayat gibi acı da var, tatlı da var. Ama biz Türk'ü, Kürd'ü ve Alevi'siyle acıyı da yerken, tatlı da yerken soframızdan lezzet alırız. Bizim soframız işte böyle bir sofradır. Birlik, kardeşlik iyi olursa yediğimiz lezzetler daha da güzelleşir. Umut ediyorum ki insanlık farklılıkları zenginlik olarak görerek bir arada daha güçlü bir şekilde yaşar."

Gaziantep Valisi Davut Gül de Gaziantep sanayisinin önemli bir kısmının gıdaya dayalı olduğunu ve bu festival sayesinde kentteki üretimlerin marka değerinin artırılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in insanının mert, sofrasının ise cömert olan şehir olduğuna ifade ederek, "Bizim soframız gönül sofrasıdır. Gönlü zenginlerin sofrasıdır. Bizim soframız Halil İbrahim sofrasıdır. Bizim soframızda toprağın bereketi vardır." diye konuştu.

Konserlerle devam eden festival kapsamında 2 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve paneller düzenlenecek.

Kaynak: AA