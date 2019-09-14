Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında Yavuz Bingöl halk korseri verdi.

14.09.2019 11:34
Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında Yavuz Bingöl halk korseri verdi.

Festival Park'ta organize edilen konserde sahneye çıkan Bingöl, seslendirdiği türkülerle Gazianteplilere unutulmaz bir gece yaşattı. Bingöl, söylediği Gaziantep yöresine ait türkülerle bir kez daha sevenlerin gönlünü fethetti.

Konseri izlemeye gelen binler, cep telefonunun ışıklarıyla konser alanını aydınlattı.

Konserin ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, günün anısına Yavuz Bingöl'e çiçek verdi.

Kaynak: AA
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